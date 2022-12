Le sang des non-vaccinés est maintenant très demandé

par le Dr Joseph Mercola Résumé Un nombre croissant de personnes ayant besoin de transfusions sanguines demandent du sang provenant de personnes n’ayant pas reçu de vaccin anti-COVID-19. Le Dr Ryan Cole, pathologiste, a comparé les inconnues actuelles concernant le « sang des vaccinés » au sang contaminé par le VIH qui était utilisé pour les transfusions dans les années 1980. Les dons dirigés et les dons autologues, ou autodons, sont des options pour recevoir du sang exempt d’ARNm, mais dans les deux cas, il faut que votre médecin soumette un formulaire d’ordre de prélèvement spécial de la Croix-Rouge. Une campagne de don « Safe Blood » a également été mise sur pied pour mettre en relation les donneurs et les receveurs de sang qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID-19. On ignore si le sang donné par des personnes ayant reçu des injections à ARNm anti-COVID-19 présente un risque pour ceux qui le reçoivent. Cependant, un nombre croissant de personnes ne veulent pas prendre de risques et demandent du sang provenant de patients non vaccinés. Un cas très médiatisé concerne un bébé de 4 mois, Will Savage-Reeves, en Nouvelle-Zélande, qui doit être opéré pour un problème de valve cardiaque. Ses parents, Samantha et Cole, ont demandé que le nourrisson ne reçoive du sang que de donneurs n’ayant pas été vaccinés contre le COVID-19. Bien que du sang de non-vacciné soit disponible, les médecins et l’hôpital ont refusé d’accéder à cette demande. L’affaire a été portée devant un tribunal néo-zélandais, qui s’est rangé du côté des médecins et a pris la tutelle de l’enfant pour procéder à l’opération en utilisant du sang de vacciné , .

Un hôpital refuse la demande d’une famille pour du sang de non-vacciné L’issue du cas de bébé Will peut être un signe avant-coureur des choses à venir. L’hôpital a fait valoir que l’opération devait se dérouler avec du sang de vacciné en raison de l’importance de trouver un donneur de qualité. Un grand nombre de donneurs de sang augmente les chances de trouver un donneur de la plus haute qualité. En outre, selon Steve Kirsch, directeur exécutif de la Vaccine Safety Research Foundation, un autre de leurs arguments est le suivant : « S’il y avait un signal de sécurité lié à l’utilisation de sang de vacciné pour les transfusions, il aurait déjà fait surface ». Ils veulent également sauver les apparences, et permettre à un patient d’utiliser du sang de non-vacciné pourrait ouvrir les vannes à d’autres personnes demandant la même chose. Kirsch a noté : « S’ils acceptent d’utiliser du sang de non vacciné, cela pourrait être interprété comme un aveu que le sang de vacciné n’est pas sûr et pourrait conduire tout le monde à demander du sang de non vacciné, ce qui créerait alors de graves pénuries de sang pour un bénéfice douteux. » En outre, le Service néo-zélandais du sang (NZBS) gère les dons et les collectes de sang en Nouvelle-Zélande. Seul un médecin spécialiste peut demander un don dirigé pour que le bébé reçoive du sang de non-vacciné. L’hôpital ne peut pas obliger le NZBS à faire ce qu’il dit, par exemple, même si les médecins étaient d’accord avec les parents, le NZBS peut toujours refuser de fournir le sang s’il pense que la demande n’est pas justifiée . L’hôpital a également affirmé que les injections à ARNm « restent sûres à ce jour » . Selon Kirsch, « le tribunal, qui n’a pas la capacité juridique et technique d’évaluer les médecins, s’est donc rangé à l’avis expert de ces derniers » . Les médias, quant à eux, décrivent la demande raisonnable de respecter le principe de précaution comme une théorie du complot et une désinformation imaginée par des « anti-vaxxers » marginaux. Par exemple, le New York Times a rapporté ce qui suit : « L’affaire et les arguments scientifiques erronés de la famille mettent en lumière les dangers persistants de la désinformation en ligne et des narratifs complotistes, selon les experts. Le conflit est “devenu une cause célèbre de la manière la plus toxique qui soit”, provoquant un pic de discours haineux sur les plateformes marginales où les théories du complot sont monnaie courante, a déclaré Sanjana Hattotuwa, chercheur au Disinformation Project, un groupe de surveillance néo-zélandais. » Non seulement le service de santé néo-zélandais a refusé la demande de la famille, mais la Haute Cour de Nouvelle-Zélande a accordé à deux médecins l’autorité de prendre des décisions médicales concernant le bébé Will . Il n’était pas nécessaire d’aller aussi loin, ont déclaré les partisans, puisque le sang provenant de donneurs non vaccinés est facilement disponible . Dans une affaire similaire en Italie, cependant, un juge s’est également prononcé contre les parents qui demandaient que des transfusions sanguines provenant uniquement de donneurs non vaccinés soient utilisées lors de l’opération cardiaque de leur fils de 2 ans . Les embaumeurs découvrent des caillots inhabituels dans les veines après une injection Richard Hirschman, embaumeur et directeur de pompes funèbres certifié par le conseil d’administration avec plus de 20 ans d’expérience, a déclaré que, depuis que les injections anti-COVID-19 ont été lancées, à partir du milieu de l’année 2021, il a trouvé des « caillots étranges » dans les corps des défunts. « Quand je fais l’embaumement, je dois aller dans la veine. Et pour le processus d’embaumement, je dois permettre au sang d’être drainé. J’ai donc retiré cet énorme et long caillot — d’apparence fibreuse — avant l’embaumement », a déclaré Hirschman . Le début du caillot, qui ressemble à un ver blanc et caoutchouteux, apparaît rouge et comme un caillot normal. Mais la majeure partie du caillot est différente : elle est composée d’une matière blanche et fibreuse. « Ce n’est tout simplement pas normal », a-t-il déclaré, ajoutant : « En général, un caillot sanguin est lisse ; c’est du sang qui a coagulé ensemble. Mais lorsque vous le pressez, le touchez ou essayez de le ramasser, il se désagrège généralement… vous pouvez presque le presser entre vos doigts et le transformer à nouveau en sang. Mais cette substance fibreuse blanche est plutôt solide. Elle n’est pas faible du tout. Vous pouvez la manipuler, elle est très souple. Ce n’est pas dur… ce n’est pas normal. Je ne sais pas comment quelqu’un peut vivre avec quelque chose comme ça en lui. » Il est important de noter que les embaumeurs ont signalé avoir trouvé des caillots inhabituels non seulement chez des personnes décédées qui avaient reçu des injections, mais aussi chez celles qui avaient reçu une transfusion sanguine. Ainsi, bien que nous ne sachions pas quel risque il y a à recevoir du sang d’une personne ayant reçu des injections anti-COVID-19, « le risque n’est pas nul », a déclaré Kirsch . Un autre cas concerne un bébé, Alexander, qui a reçu une transfusion de sang de non-vacciné et a développé « un énorme caillot qui a fini par s’étendre de son genou gauche jusqu’à son cœur » et est décédé . Selon Kirsch, l’hôpital a ensuite supprimé tous les dossiers médicaux associés :