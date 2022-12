Les personnes vaccinées représentent la majorité des décès dus au COVID-19 : Données des CDC

« Nous ne pouvons plus dire qu’il s’agit d’une pandémie de personnes non vaccinées » , a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation , au Washington Post dans un article daté du 23 novembre .

Cependant, l’analyse des données des CDC de juin et juillet a montré que plus de 50 % des décès étaient rapportés chez des individus vaccinés, avec respectivement 62 et 61 %.

Sur le total de 6 512 décès enregistrés en août 2022 , 58,6 % des décès ont été attribués à des personnes vaccinées ou boostées, et semblent être le signe d’une tendance croissante où les personnes vaccinées deviennent de plus en plus majoritaires dans les décès dus au COVID-19.

Les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont montré que les personnes vaccinées et boostées représentaient la majorité des décès dus au COVID-19 en août.

Cox, tout en soutenant la vaccination contre le COVID-19, a donné trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi.

La première est que la majorité des Américains ont au moins reçu la série primaire. Sa deuxième raison est que les personnes âgées, qui ont le plus grand risque de mourir du COVID, sont également plus susceptibles de se faire vacciner.

La dernière raison invoquée par Cox est que l’efficacité du vaccin s’affaiblit avec le temps et à mesure que les variants deviennent plus résistants, et qu’il est donc recommandé de procéder à davantage de rappels.

Il a été démontré que l’efficacité du vaccin contre le COVID-19 s’affaiblit considérablement sur une période de quelques mois, tombant parfois à une efficacité négligeable.

Le professeur Jeffrey Townsend de l’université de Yale, biostatisticien et auteur principal d’une étude évaluant l’immunité naturelle et vaccinale contre le COVID-19, a écrit dans un courriel adressé à The Epoch Times qu’à ce stade de la pandémie, plutôt que de comparer les vaccinés aux non-vaccinés, il est plus utile d’examiner le temps écoulé depuis la dernière exposition d’un individu, les expositions signifiant les vaccinations ou les infections.

« La plupart des gens ont été exposés d’une manière ou d’une autre, le temps écoulé depuis la dernière exposition, ainsi que la nature de cette dernière, déterminent le niveau d’immunité et peuvent expliquer la plupart des variations en matière de sensibilité, de morbidité et de mortalité », écrit Townsend.

Actuellement, les études à long terme sur l’immunité contre le COVID-19 ont montré que, qu’une personne soit vaccinée ou infectée par le COVID-19, son immunité s’affaiblit avec le temps.

D’autres recherches comparant l’immunité naturelle à la vaccination ont souvent montré que la vaccination tend à s’affaiblir à un rythme beaucoup plus élevé que l’infection naturelle.

Certains scientifiques ont également avancé que les vaccins à ARNm pouvaient interférer avec la réponse immunitaire naturelle de l’organisme. En effet, selon un article publié en juin 2022 dans Food and Chemical Toxicology, la technologie actuelle utilisée dans les vaccins à ARNm peut « cacher l’ARNm des défenses cellulaires et favoriser une demi-vie biologique plus longue et une production élevée de protéine spike ». La protéine spike est la principale partie pathogène du virus SRAS-CoV-2.

Des cliniciens remettent en question le récit de la « pandémie de non-vaccinés »

Le Dr Peter McCullough, médecin interne et cardiologue, a déclaré à The Epoch Times que la pandémie n’était le fait que des personnes non vaccinées en 2020, année où aucun vaccin n’était disponible, et qu’à partir de 2021, ce sont surtout les personnes vaccinées qui mouraient du COVID-19. Selon lui, c’est tout simplement parce que le vaccin a peu contribué à contrôler la mortalité.

« [Les données des CDC] arrivent beaucoup trop tard pour tirer cette conclusion, [les vaccinés] sont probablement devenus majoritaires dans le courant de l’année 2021 », a déclaré McCullough.

En 2020, plus de 385 000 décès dus au COVID ont été documentés par les CDC, alors qu’en 2021, lorsque les vaccinations ont été déployées, on a enregistré plus de 463 000 décès dus au COVID-19.

En juin 2021, environ 53 % de la population américaine avait reçu sa première dose et 44 % avait un schéma vaccinal complet.

Pourtant, il y avait peu de différence dans les cas de mortalité liés au COVID-19 entre la première moitié de 2021 et la seconde moitié, avec plus de 244 000 cas (plus de 50 % de l’année entière) signalés de juillet à décembre.

« Il ne peut certainement pas s’agir d’une situation où nous blâmons les non-vaccinés pour les décès dus au COVID. Et nous ne pourrions certainement pas conclure que les vaccins ont eu un impact quelconque, puisque la majorité des décès sont survenus à l’époque des vaccinations », a déclaré McCullough.

Des données provenant d’autres pays ont également montré que les taux d’hospitalisation pour cause de COVID étaient plus élevés chez les patients vaccinés à mesure que les taux de vaccination augmentaient.

Dès janvier 2022, les données sur les hospitalisations provenant de l’État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) en Australie ont montré qu’une plus grande proportion de patients hospitalisés étaient vaccinés. Les vaccinés ont contribué à 50,3 % des présentations aux soins intensifs, contre 49,1 % pour les non-vaccinés.

La Nouvelle-Galles du Sud est le seul État qui a continué à suivre et à publier le statut vaccinal des personnes hospitalisées en Australie. C’est l’un des endroits les plus vaccinés ; au 24 novembre, plus de 80 % des personnes âgées de plus de 16 ans avaient reçu leur premier rappel.

Les données hebdomadaires les plus récentes de la Nouvelle-Galles du Sud continuent de montrer que les personnes vaccinées représentent la majorité des hospitalisations, des admissions en soins intensifs et des décès liés au COVID. Le rapport le plus récent, daté du 12 novembre, montre que les patients non vaccinés ont contribué à 21 % des décès dus à la maladie et à moins de 1 % des hospitalisations et des admissions en soins intensifs.

Toutefois, il convient de noter que le rapport ne fait état que de 24 cas de décès dus au COVID, de 440 hospitalisations et de 40 admissions dans des unités de soins intensifs, ce qui suggère un déclin de la gravité de la maladie.

Les données sur la mortalité recueillies au Manitoba (Canada) au cours de la semaine du 31 juillet au 6 août 2022 ont également montré que si la population vaccinée représentait 70 % de tous les décès dus au COVID, les personnes non vaccinées ont contribué à moins de 10 % des décès. Et ce, alors que 43 % de la population a été stimulée.

Des rapports du Royaume-Uni ont également fait état de résultats similaires. Un rapport (pdf) publié le 31 mars 2022 a montré que près de 73 % des décès dus au COVID concernaient des personnes stimulées, tandis que 10 % étaient attribués à des personnes non vaccinées. À l’époque, plus de 57 % de la population avait reçu une injection de rappel et 73 % avaient reçu leur dose primaire.

Les taux de mortalité des personnes non vaccinées ne reflètent peut-être pas l’ensemble de la situation

McCullough a ajouté qu’avec la diminution de la gravité globale de la maladie avec Omicron, les données peuvent ne pas présenter une compréhension exacte des décès dus au COVID.

« Les données des CDC sur les décès doivent être interprétées avec prudence, car il n’est pas établi qu’ils meurent du COVID. Ils peuvent en fait mourir avec le COVID ».

Le site web des CDC estime actuellement que seuls 10 % des décès dus au COVID-19 ont pour origine le COVID. Par conséquent, il peut y avoir des cas comptabilisés comme une mortalité due au COVID même si le COVID n’était pas le principal facteur de décès.

McCullough a donné l’exemple d’une personne admise à l’hôpital pour une crise cardiaque et dont le test de dépistage du COVID est positif car elle a contracté la maladie six mois auparavant.

Cela pourrait impliquer que, pour certains décès, « qu’ils soient vaccinés ou non est relativement peu pertinent », a déclaré McCullough.

Selon McCullough, les études qui évaluent les hospitalisations liées au COVID mais ne se prononcent pas sur les maladies liées au COVID ou les maladies respiratoires peuvent également ne pas refléter directement la prévalence ou l’importance des maladies liées au COVID.

« Les patients peuvent être positifs par intermittence pour le COVID pendant de nombreux mois après la maladie. Ainsi, si un patient vient pour une entorse de la cheville ou un problème sans rapport, on peut le compter comme une hospitalisation COVID. »

McCullough a également averti que les études hospitalières sur les résultats des maladies entre les personnes vaccinées et non vaccinées recueillaient souvent des données sur les vaccins qui n’étaient pas synchronisées avec le dossier d’administration des vaccins aux États-Unis.

« Les dossiers médicaux électroniques des hôpitaux partent du principe que le patient n’est pas vacciné, à moins que le patient ne démontre vraiment qu’il est effectivement vacciné. De nombreux patients qui sont sous respirateur sont aux soins intensifs, ils ne peuvent pas produire leur carte de vaccination. » Dans les rapports MMWR des CDC, les personnes qui ont été vaccinées mais qui ont reçu leurs deux injections primaires moins de 14 jours avant l’infection initiale sont considérées comme non vaccinées ; dans un autre rapport, il est écrit que les non-vaccinés comprennent également les personnes qui n’ont pas pu être appariées au registre.

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale