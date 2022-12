Les révélations de Twitter indiquent que la société a « directement participé » aux opérations psychologiques de l’armée américaine

Le huitième lot des Twitter Files, publié par le journaliste d’investigation Lee Fang mardi, a révélé que Twitter « a discrètement aidé la campagne secrète en ligne PsyOp [opération psychologique] du Pentagone. » « Malgré les promesses de fermer les réseaux de propagande secrets dirigés par l’État, les documents de Twitter montrent que le géant des médias sociaux a directement aidé les opérations d’influence de l’armée américaine », a écrit Fang, dans le premier tweet d’un long fil. Les fichiers internes qu’il a examinés ont révélé le rôle de Twitter dans les opérations militaires d’influence visant à façonner l’opinion au Moyen-Orient et dans d’autres régions. Fang a noté que, pendant des années, Twitter a prétendu qu’il tentait d’identifier et de « contrecarrer la manipulation des plateformes par le gouvernement ». Cependant, l’examen de Fang a révélé que « Twitter a approuvé les opérations d’influence psychologique en ligne de l’armée américaine et leur a accordé une protection spéciale. Bien que l’on sache que les comptes de propagande du Pentagone utilisent des identités secrètes, Twitter n’en a pas suspendu beaucoup pendant environ deux ans ou plus. Certains restent actifs. » Le journaliste cite un courriel de 2017 du Commandement central américain (CENTCOM) qui répertorie 52 comptes en langue arabe qu’il utilise pour « amplifier certains messages. » Twitter a donné à ces comptes une visibilité supplémentaire et les a exemptés des drapeaux d’abus et de spam.

Au départ, ces comptes, qui tweetaient sur les « priorités militaires américaines au Moyen-Orient », étaient affiliés au gouvernement. Cependant, cette affiliation a finalement été cachée. « Le CENTCOM a ensuite changé de stratégie et supprimé les révélations sur les liens avec les comptes Twitter », écrit Fang. « Un responsable de Twitter qui m’a parlé a dit qu’il se sentait trompé par ce changement secret. Pourtant, de nombreux courriels datant de 2020 montrent que les cadres supérieurs de Twitter étaient bien conscients du vaste réseau de faux comptes et de propagande secrète du Département de la défense et n’ont pas suspendu les comptes. » Comme dans la plupart des autres publications de Twitter Files, l’ancien conseiller juridique adjoint de Twitter Jim Baker, qui a été licencié pour avoir vérifié les documents internes, a été mis en cause. Fang a écrit : « Par exemple, l’avocat de Twitter Jim Baker a estimé dans un courriel de juillet 2020, à propos d’une réunion à venir du Département de la défense, que le Pentagone avait utilisé un ‘mauvais savoir-faire’ dans la mise en place de son réseau, et qu’il cherchait des stratégies pour ne pas exposer les comptes qui sont ‘liés entre eux ou au Département de la défense ou au gouvernement américain’. »