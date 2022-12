Meta a probablement votre numéro de téléphone et votre adresse électronique, même si vous ne les avez jamais partagés. Voici comment supprimer ces données

par Tom Parker

Un outil de suppression de données peu connu.

À ses débuts, l’un des principaux moyens utilisés par Facebook pour recueillir des données consistait à encourager les nouveaux utilisateurs à partager leurs contacts avec la plateforme. Ainsi, de nombreuses personnes ont vu leurs numéros de téléphone et leurs adresses électroniques partagés avec le géant technologique, même si elles n’ont jamais signé pour utiliser Facebook ou ses autres services.

Pendant de nombreuses années, il n’y avait aucun moyen facile pour les gens de déterminer si leurs données avaient été recueillies de cette manière et de supprimer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques qui avaient été collectés sans leur consentement. Mais plus tôt cette année, Meta, la société mère de Facebook, a discrètement déployé un outil qui vous permet de vérifier si Facebook, Instagram ou Messenger a une copie de votre numéro de téléphone ou de votre adresse électronique, de supprimer ces informations de la « base de données du carnet d’adresses » de Meta et de les bloquer pour qu’elles ne soient pas téléchargées dans cette base de données à l’avenir.

Lorsque vous supprimez et bloquez une adresse ou un numéro de téléphone, Meta conserve une copie des données dans sa « liste de blocage ». Cependant, Meta précise que les données ne seront plus utilisées pour voir si elles sont associées à un compte actif sur Facebook ou Instagram, pour faire des suggestions de contact sur ces plateformes, pour inviter des non-utilisateurs à rejoindre ces plateformes, et pour « effectuer des analyses et des renseignements commerciaux. »

Vous pouvez accéder à cet outil de suppression des données Meta en cliquant ou en tapant ici.

Suivez ensuite les étapes suivantes pour supprimer et bloquer vos données de la base de données du carnet d’adresses de Meta :

1. Sélectionnez si vous souhaitez rechercher un numéro de téléphone mobile, un numéro de téléphone fixe ou une adresse électronique, puis cliquez ou tapez sur « Suivant ».

2. Saisissez le numéro de téléphone ou l’adresse électronique que vous souhaitez rechercher.

3. Sélectionnez les plateformes sur lesquelles vous souhaitez effectuer une recherche (« Facebook et Messenger », « Instagram » ou les deux) et cliquez ou touchez « Suivant ».

Consultez votre courrier électronique ou vos messages pour obtenir le code de confirmation que Meta a envoyé au numéro de téléphone ou à l’adresse électronique que vous avez saisis.

5. Saisissez ce code de confirmation dans l’outil de suppression des données de Meta et cliquez ou tapez sur « Suivant ».

6a. Si Meta trouve le numéro de téléphone ou l’adresse électronique dans sa base de données du carnet d’adresses, cliquez ou tapez sur « Confirmer » pour le supprimer et le bloquer.

6b. Si Meta ne trouve pas le numéro de téléphone ou l’adresse électronique que vous avez saisi, Meta vous dira que ces données n’ont pas été téléchargées par le carnet d’adresses de quelqu’un.

7. Répétez les étapes 1 à 6 pour tous les numéros de téléphone et adresses électroniques que vous souhaitez supprimer et bloquer de la base de données du carnet d’adresses de Meta.

Voilà, c’est fait. Tous les numéros de téléphone et adresses électroniques que vous avez saisis devraient maintenant être supprimés et bloqués de la base de données du carnet d’adresses de Meta.

Si vous cherchez d’autres moyens d’éviter que votre adresse électronique et votre numéro de téléphone ne soient récupérés par les géants de la technologie, envisagez d’utiliser des numéros de téléphone et des adresses électroniques « burner ». Ils offrent la plupart des fonctionnalités des numéros de téléphone et des adresses électroniques ordinaires, mais gardent votre véritable numéro ou votre véritable adresse électronique cachés.

source : Reclaim the Net via Aube Digitale