Qui derrière les 106 attaques contre le réseau électrique aux États-Unis, ce, en moins de 8 mois

Quelqu’un a attaqué des centrales électriques dans tout le pays, et les autorités fédérales tentent de déterminer de qui il s’agit. Ces derniers jours, nous avons assisté à d’importants sabotages sur les côtes est et ouest, et il ne peut donc pas s’agir d’un seul individu. Au cours des huit premiers mois de cette année, il y a eu au total 106 attaques contre le réseau électrique aux États-Unis, ce qui représente le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule année. Espérons que les autorités parviendront à élucider ce mystère, car l’hiver va bientôt commencer officiellement. Si le courant est coupé dans votre région pendant une longue période au cours des prochains mois, que ferez-vous ?

Personne n’essaie de prétendre que la série d’attaques dont nous sommes témoins est « accidentelle », et ABC News rapporte que « les autorités fédérales enquêtent » sur cette tendance très inquiétante…