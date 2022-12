Twitter Files: Comment Twitter a étendu ses propres règles simplement pour bannir Trump

Dans un message, un employé a écrit : « nous analysons actuellement les tweets et les considérons sur une base tweet-par-tweet, ce qui ne prend pas en compte de manière appropriée le contexte environnant. »

Taibbi a obtenu des messages internes, qui ont été expurgés, et qui montrent « le débat interne qui a conduit à l’interdiction de Trump. »

Le nouveau lot de « Twitter Files », mis en ligne par le journaliste Matt Taibbi vendredi, détaille la décision de Twitter de bannir l’ancien président Donald Trump et montre que Twitter était en communication constante avec le FBI et d’autres agences fédérales.

« Vous pouvez utiliser l’exemple de crier du feu dans un théâtre bondé – le contexte compte et le récit que Trump et ses amis ont poursuivi au cours de cette élection et franchement des 4+ dernières années doit être pris en compte », poursuit le message.

Selon Taibbi, avant l’émeute du 6 janvier, « Twitter était un mélange unique d’application automatisée, basée sur des règles, et de modération plus subjective par des cadres supérieurs. »

« À l’approche de l’élection, les cadres supérieurs – peut-être sous la pression des agences fédérales, qu’ils rencontraient davantage à mesure que le temps passait – ont de plus en plus de mal avec les règles, et ont commencé à parler de ‘vios’ [violations] comme prétextes pour faire ce qu’ils auraient probablement fait de toute façon », a-t-il ajouté.

Matt Taibbi a déclaré à ses followers : « Nous allons vous montrer ce qui n’a pas été révélé : l’érosion des normes au sein de l’entreprise dans les mois précédant J6, les décisions de cadres de haut rang de violer leurs propres politiques, et plus encore, sur fond d’interaction continue et documentée avec les agences fédérales. »

« Quelle que soit votre opinion sur la décision de supprimer Trump ce jour-là, les communications internes à Twitter entre le 6 et le 8 janvier ont une importance historique évidente. Même les employés de Twitter ont compris sur le moment qu’il s’agissait d’un moment marquant dans les annales du discours », a écrit Taibbi vendredi.

Un employé de Twitter a demandé : « Est-ce le premier chef d’État en exercice à être suspendu ? »

Avant d’être bannis, les tweets de Trump ont été affublés d’étiquettes d’avertissement. Un message montre que le 10 décembre 2020, « les dirigeants de Twitter ont annoncé un nouvel outil de ‘désamplification L3′ » pour limiter également les utilisateurs à partager les messages de Trump.