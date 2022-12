TwitterFiles : CNN, ABC, NBC, CBS font le blackout sur les fuites de Twitter par Elon Musk

Les réseaux de médias libéraux NBC News, CBS News, ABC News et CNN ont largement ignoré les dossiers Twitter files diffusés. Seul MSNBC a relayé les documents internes de Twitter au cours des derniers jours. Alors que les dossiers ont dominé les discussions sur Twitter, site connu pour faciliter les discussions entre les membres de la presse, la couverture à l’antenne des documents internes a été presque inexistante.

Depuis vendredi, les médias n’ont discuté des dossiers Twitter que pendant un total de 14 minutes. Le terme Twitter files n’a été utilisé que six fois à l’antenne au cours de la même période, selon un examen des transcriptions de Grabien par Fox News Digital.

CNN a couvert l’information pendant trois minutes, uniquement le 9 décembre, tandis que MSNBC y a consacré deux minutes le même jour, ainsi que cinq minutes le 11 décembre et quatre minutes le 12 décembre. CBS News, ABC News et NBC News n’ont pas discuté des fichiers Twitter la semaine dernière.

Déclaration lundi de Joe Scarborough, l’hôte de MSNBC, faisant brièvement allusion aux fichiers. « Si vous regardez maintenant, ils parlent bien sûr de l’ordinateur portable de Hunter Biden. Ils sont au milieu de ce truc sur Twitter, que je jure avoir essayé de comprendre exactement ce qu’ils essaient de prouver, et s’ils prouvent quelque chose, quoi, peut-être que Twitter a pris des décisions qu’ils ne leur convenaient pas »

Les journaux télévisés du lundi soir ont été remplis de discussions sur Twitter, y compris les critiques de Musk et la réédition de Twitter Blue. Cependant, les fichiers Twitter ne sont jamais apparus sur les réseaux, à l’exception d’une brève référence sur NBC News lorsqu’un journaliste a expliqué comment l’ancien haut responsable de Twitter, Yoel Roth, avait été contraint de quitter son domicile après avoir reçu des menaces de mort.

L’animateur de gauche de MSNBC, Mehdi Hasan, a été le seul expert à avoir offert un bloc complet à l’antenne dimanche, dans lequel il a fait valoir que les fichiers Twitter ne montraient aucune preuve d’un parti pris de l’entreprise contre les conservateurs. « Les fichiers Twitter montrent-ils des preuves de parti pris de gauche sur Twitter ? Non. En fait, toute la ligne Twitter qui discrimine les conservateurs que Elon ou ses marchands d’articles aiment débiter, est littéralement le contraire de la vérité. »

Le 4 décembre, les principales émissions du dimanche sur ABC, NBC, CBS et CNN ont consacré un total de sept secondes à l’histoire, incitant le PDG de Twitter, Elon Musk, à tonner sur le silence écrasant. « Je pense que ces gens devraient se regarder dans le miroir et se demander pourquoi ils ont été des désinformateurs. Pourquoi ont-ils trompé le public américain ? Et au lieu d’essayer de rediriger le blâme sur Matt Taibbi, ils devraient eux-mêmes accepter une part de responsabilité pour ne pas être véridiques envers le public américain. »

Au cours du week-end du 2 décembre, MSNBC a consacré trois minutes de couverture et CNN 10 minutes. CNN a également couvert Musk lundi soir dans le cadre de ses critiques du Dr Anthony Fauci.

Lorsqu’on [NDLR,Fox News Digital] leur a demandé de commenter, ABC News, NBC News, CBS News et CNN n’ont pas répondu pourquoi ils avaient ignoré la couverture des Twitter files, s’ils pensaient qu’il était important d’informer les téléspectateurs concernant cette histoire ou s’ils prévoyaient de couvrir les futurs rapports sur les documents internes de Twitter.

Le cinquième épisode des Twitter Files d’Elon Musk lundi a révélé que les membres du personnel pensaient que les tweets écrits par l’ancien président Trump autour des événements du 6 janvier n’avaient pas violé les politiques contre l’incitation, bien que l’entreprise l’ait dit à l’époque.

Les fichiers Twitter ont commencé le 2 décembre avec Matt Taibbi révélant des efforts internes pour supprimer l’histoire de Hunter Biden du New York Post en 2020. Bari Weiss a rapporté jeudi le deuxième épisode des Twitter Files qui a révélé que la société « mettait sur liste noire » ou bloquait certains tweets et utilisateurs. Les troisième et quatrième parties étaient consacrées à décrire ce qui a conduit à la suppression de Trump de Twitter le 8 janvier 2021. Musk a rétabli le compte Twitter de Trump en novembre.

Traduction Le Média en 4-4-2 de l’article d’Amy Nelson et Joseph A. Wulfsohn pour Fox News

En France comme dans les pays occidentaux, le scandale des Twitter files n'intéresse pas non plus les médias mainstream, eux qui n'aiment généralement pas dire les vérités, excepté dans le domaine du sport.

