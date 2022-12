Ukraine: Mises en scènes grotesques, extinction de Fox News... Zelensky est prêt à tout

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire, entre l'Occident et le flanc Russe, cela pour des richesses premières et des intérêts de dominance, est une guerre largement instrumentalisée, où règne sans limite la propagande jusqu'à son absurdité.

Volodymyr Zelensky est dans ce domaine assez talentueux, sa dernière décision, interdire aux citoyens ukrainiens la possibilité de regarder la chaine de télévision Fox News, pourtant américaine, mais vraisemblablement gênante. Une seule ligne éditoriale est possible, celle de la voix ukrainienne, officielle, toute contradiction (bien que légitime dans les pays dits démocratiques) éliminée, mise sous silence, impossible à entendre.

Zelensky, ce grand démocrate, a donc personnellement interdit la chaîne Fox News de Tucker Carlson dans toute l'Ukraine, chaine qui, semble-t-il, commençait à ruiner son effort de propagande sur Internet. A son grand dam, effet boomerang, en quelques jours, plus de 350 000 personnes se sont abonnées à la chaîne.