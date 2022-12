Ukraine: un officier supérieur britannique admet que les commandos ont participé à des opérations « à haut risque »

Un officier britannique de haut rang a révélé que les Royal Marines étaient intervenus dans plusieurs missions secrètes et à haut risque en Ukraine pour des raisons de sécurité.

Les commandos britanniques ont en effet été impliqués dans des missions secrètes et ont effectué des tâches dans un « environnement extrêmement sensible », a rapporté, mercredi 14 décembre, le journal britannique Daily Mail citant le lieutenant-général Robert Magowan – chef d’état-major adjoint de la Défense britannique et ancien chef des Royal Marines.

Le ministère britannique de la Défense a signalé plus tôt cette année (2022) qu’un petit contingent de militaires britanniques était stationné en Ukraine pour sécuriser l’ambassade britannique à Kiev et y maintenir la présence diplomatique du gouvernement du Royaume-Uni.

L’aveu du lieutenant-général Magowan est la première affirmation d’un haut responsable militaire confirmant le déploiement de marines britanniques en Ukraine, a poursuivi le rapport du journal britannique.

Dans un article paru dans le Globe and Laurel, la publication officielle des Royal Marines, le lieutenant Magowan explique comment 350 Marines du 45e Commando ont été envoyés pour escorter des diplomates de l’ambassade britannique plus tôt dans l’année, alors qu’il était devenu évident que les forces russes se préparaient pour leur opération militaire spéciale en Ukraine.

Ce bataillon a été impliqué dans les conflits divers, et a également apporté son appui aux opérations menées en Irak et en Afghanistan.

En début d’année, ces militaires étaient engagés dans des exercices en Norvège : ils ont été rapidement redéployés en Pologne pour aider aux procédures d’évacuation du personnel diplomatique à Kiev.

Les commandos sont également retournés à Kiev en avril pour assurer la sécurité de l’ambassade alors que le Royaume-Uni rétablissait sa représentation diplomatique après le retrait des troupes russes des environs de la capitale ukrainienne. Le ministère de la Défense de Londres avait précédemment reconnu l’envoi d’un commando pour protéger le personnel de l’ambassade, n’admettant toutefois que la présence de 30 soldats.

Cette révélation sur la présence militaire du Royaume-Uni en Ukraine a poussé la Marine royale britannique à réagir.

Le porte-parole de la Marine royale a déclaré à Daily Mail que les Royal Marines ont été déployés en Ukraine pour soutenir la présence diplomatique du Royaume-Uni dans le pays, prétendant qu’ils n’avaient servi aucune fonction de combat.

elon Daily Mail, les évacuations de hauts fonctionnaires et de diplomates de l’ambassade du Royaume-Uni à Kiev ont eu lieu juste avant le lancement de « l’opération militaire spéciale » russe.

Cet aveu de Magowan a prouvé que plusieurs forces militaires du groupe 45e Commando sont retournées à Kiev pour y mener des opérations secrètes en plein milieu de la guerre en Ukraine.

source : Presstv