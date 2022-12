Un de plus: Mort mystérieuse à Antibes de l’oligarque russe Dmitry Zelenov après une chute mortelle

À Antibes (Côte d’Azur), le milliardaire, co-fondateur du groupe de promoteurs Don-Stroy, Dmitry Zelenov, est décédé. L’entreprise Don-Stroy, l’une des plus grands promoteurs de Moscou à la fin des années 90 et au début des années 2000, a été la première à commencer à construire des complexes résidentiels d’élite et de grande hauteur à Moscou. Pendant plusieurs années, Zelenov figurait sur la liste Forbes des milliardaires russes.

L’information nous vient de l’agence de presse « Baza » qui a apprit que le 9 décembre, Dmitry était à Antibes pour un dîner entre amis. Après minuit, Dmitry Zelenov est parti de cette soirée puis s’est soudainement senti mal dans les escaliers et est tombé par-dessus la balustrade et s’est cogné la tête sur le sol. L’ambulance est arrivée cinq minutes plus tard et a emmené Zelenov à l’unité de soins intensifs. Le 10 décembre à 7 heures du matin, la police a informé les amis de Dmitry qu’il était mort d’un traumatisme crânien. On sait également que peu de temps avant sa mort, Zelenov avait subi une opération des vaisseaux sanguins : il avait des problèmes cardiaques.

Une mort à l’âge de 52 ans. Elle vient s’ajouter aux très mystérieuses disparitions des oligarques russes depuis le début du conflit en Ukraine : Vasily Melnikov, Sergey Protosenya, Yuri Voronov, Ravil Maganov, Alexander Tyulyakov, Mikhail Watford, Ivan Pechorin, Vladislav Avayev, Alexander Subbotin.

