« Volodymyr Zelenskyy et Larry Fink ont convenu de se concentrer à court terme sur la coordination des efforts de tous les investisseurs et participants potentiels à la reconstruction de notre pays, en canalisant les investissements vers les secteurs les plus pertinents et les plus impactants de l’économie ukrainienne », indique le post.

Mercredi, il a été révélé que le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky se prépare à participer au Forum économique mondial (FEM) de Davos en janvier, et que le dirigeant ukrainien est en pourparlers avec Larry Fink, PDG de BlackRock, concernant les efforts de reconstruction après la guerre avec la Russie.

Selon Bloomberg, M. Zelensky a déclaré lors d’un discours à la nation en soirée : « Les spécialistes de cette société aident déjà l’Ukraine à structurer le fonds pour la reconstruction de notre État. »

Zelensky aurait eu un appel vidéo avec Fink en septembre. Il n’a pas révélé s’il assisterait au FEM en personne ou virtuellement.

Selon un message publié mercredi sur le site officiel du président ukrainien, M. Zelensky a déclaré : « Conformément aux accords préliminaires conclus au début de l’année entre le chef de l’État et Larry Fink, l’équipe de BlackRock travaille depuis plusieurs mois sur un projet visant à conseiller le gouvernement ukrainien sur la manière de structurer les fonds de reconstruction du pays. »

« Volodymyr Zelenskyy et Larry Fink ont convenu de se concentrer à court terme sur la coordination des efforts de tous les investisseurs et participants potentiels à la reconstruction de notre pays, en canalisant les investissements vers les secteurs les plus pertinents et les plus impactants de l’économie ukrainienne », ajoute le post.

« Au cours de la conversation, il a été souligné que certains dirigeants de BlackRock prévoient de se rendre en Ukraine au cours de la nouvelle année », poursuit le post. « Le président a remercié Larry Fink pour le travail de l’équipe professionnelle que BlackRock a chargée de conseiller sur la structuration des projets de reconstruction. »

Source : The Post Millennial – Traduit par Anguille sous roche