par Quantum Leap Traduction

Cette vidéo de Rebel News doit devenir viral.

Voilà ce que fait un média honnête :

Ils dénoncent la corruption, les monstres, lies confrontent ouvertement « les élites » et refusent de reculer.

Remarquez comment le PDG de Pfizer n’a rien à dire quand on lui pose de vraies questions sur ses actions criminelles et les mensonges qu’il a racontés et qui tuent des gens !

