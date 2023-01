Après avoir dépouillé en chars les défenses occidentales, Zelensky leur réclame désormais des missiles de longue portée et des avions de combat

Après le feu vert des États-Unis et de l'Allemagne pour la livraison de chars lourds à l'Ukraine, Volodymyr Zelensky réclame ce mercredi soir des missiles de longue portée, ainsi que des avions de combat, à ses alliés occidentaux. "Nous devons également permettre la livraison de missiles à longue portée à l'Ukraine, c'est important. Nous devons également élargir notre coopération dans l'artillerie et (rendre possible) l'envoi d'avions de combat", a déclaré le chef de l'État dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.

