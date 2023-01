"Ça va exploser" : il faut bientôt s'attendre à "des hausses de 30 à 50%" dans les rayons des supermarchés, alerte le patron de Lidl

"Les six premiers mois de l’année 2023 vont être catastrophiques", prévient-il.

Ce jeudi au micro de RMC, le dirigeant de Lidl France Michel Biero s'est montré très véhément contre une proposition de loi portée par le député Renaissance Frédéric Descrozaille et validée en commission à l'Assemblée nationale mercredi, qui donnerait l'avantage aux industriels de l'agroalimentaire dans la négociation de leurs prix avec la grande distribution.

Il y a quatre articles dans la proposition de loi, dont trois où il n’y a pas vraiment de sujet. Par contre, il y a l’article 3, qui est extrêmement simple : il dit que c’est la fin des négociations. Aujourd’hui, un industriel qui nous demande 30% en décembre, on a jusqu’à fin février pour négocier. Cette loi est là uniquement pour défendre les multinationales. Elle n’est pas là pour défendre les TPE, ni les PME, ni les ETI. Elle a été poussée par les lobbyistes et les multinationales pour défendre ces mêmes multinationales. Elle dit que si on nous demande 30%, et qu’au 1er mars nous n’avons pas trouvé d’accord, on nous imposera de payer les 30%", dénonce le directeur exécutif des achats, du marketing et de la communication de Lidl France.

"Les six premiers mois de l’année 2023 vont être catastrophiques"

S'il était adopté, ce texte entraînerait une flambée des prix dans les rayons des supermarchés. "C’est le pire moment. C’est une loi pro-inflation, ça va exploser. Ce n’est pas moi qui le dis. Le patron des TPE, PME et ETI a dit que ça allait entrainer des hausses de 30 à 50% sur les étiquettes dans les rayons, prédit-il. C’est une catastrophe pour les Français. C’est une loi pro-inflation, pro-multinationales, mais surtout pas pour le consommateur".

Une forte inflation qui pourrait durer un moment. "Je pense que les six premiers mois de l’année 2023 vont être catastrophiques. Je reviens d’Espagne, où l’inflation est au double par rapport à la France. On a actuellement des propositions de hausses tarifaires de nos fournisseurs qui sont à deux chiffres. Ça va pour certains jusqu’à 49% de hausse demandée, témoigne-t-il.