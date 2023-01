Covid-19 - Hécatombe : 270 athlètes US sont morts post-vaccination

par The Epoch Times

Plus de 270 athlètes et anciens athlètes aux États-Unis sont morts d’arrêts cardiaques ou d’autres problèmes graves après avoir pris des vaccins COVID-19, selon les données d’une récente lettre révisée par des pairs à l’éditeur.

Rédigée par le biologiste structural Panagis Polykretis et l’interniste et cardiologue certifié par le conseil d’administration, le Dr Peter McCullough, les données citées dans la lettre ont révélé que de 2021 à 2022, au moins 1616 arrêts cardiaques ou autres problèmes médicaux majeurs ont été documentés dans le monde chez les athlètes vaccinés, dont 1114 de ceux qui sont mortels.

Les données mondiales ont également montré qu’entre 2021 et 2022, les athlètes américains anciens et actuels représentaient 279 des décès.

Les données de la lettre proviennent d’une compilation de reportages sur les urgences médicales chez les athlètes vaccinés professionnels et non professionnels. Les statuts de vaccins sont déduits sur la base des déclarations de la personne concernée ou des mandats de vaccination émis par ses employeurs ou ses écoles.

Les athlètes ont moins de risques d’arrêt cardiaque et de mort cardiaque subite que les non-athlètes. Une étude américaine de 2016 a calculé que les non-athlètes, par rapport aux athlètes, ont un risque 29 fois plus élevé de mort cardiaque subite. L’une des raisons est que « les athlètes sont éliminés pour les causes courantes de mort subite sur le terrain de jeu », a déclaré McCullough à Epoch Times.

Les décès cardiaques subits chez les athlètes ont augmenté après la vaccination

McCullough a souligné une étude européenne qui a suivi les morts cardiaques subites chez les athlètes professionnels européens sur 38 ans de 1966 à 2004. L’étude a fait état de 1101 morts cardiaques subites au cours de l’intervalle, ce qui, selon Polykretis, serait d’environ 29 décès par an.

Aux États-Unis, on estime que 100 à 150 athlètes meurent chaque année de mort subite. Les données citées dans la lettre, cependant, ont montré qu’en 2022 seulement, plus de 190 décès dus à des arrêts cardiaques ou à d’autres facteurs ont été signalés chez des athlètes actuels et anciens. Cela n’inclut pas les décès d’athlètes dont le statut vaccinal est inconnu et ceux dont les noms n’ont pas été publiés dans les médias.

McCullough a déclaré en regardant les données, « il n’y a aucun doute », que les morts cardiaques subites ont augmenté après les vaccinations. Cependant, comme la plupart des décès cardiaques subits dans les médias concernent des joueurs de compétition professionnels, McCullough a ajouté que la collecte de données auprès d’athlètes dans des collèges, des lycées et d’autres ligues internationales donnerait une image plus complète.

Il a souligné des études qui ont montré une forte augmentation de la myocardite après les vaccinations contre le COVID-19…

source : The Epoch Times via Soleil Verseau