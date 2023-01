Crise: Rolls-Royce enregistre ses meilleures ventes en 118 ans d’existence

À l'heure où les constructeurs généralistes tirent la tronche, chez Rolls-Royce, la crise, on ne connaît pas ! Le phénomène de fuite de richesses des classes modestes vers les classes les plus aisées peut être comparé à un système de vases communicants, où l'enrichissement des uns entraine l'appauvrissement des autres.

En 2022, Rolls-Royce a réalisé ses meilleures ventes annuelles jamais enregistrées en 118 ans d’existence, avec un total de 6 021 exemplaires écoulés, malgré la crise de la vie chère qui touche le marché automobile. Les ventes ont augmenté de 8% par rapport à 2021, grâce à des livraisons à des clients dans une cinquantaine de pays, selon BMW. Les États-Unis, la Chine et l’Europe ont été les principaux marchés pour Rolls-Royce.

Les ventes ont été soutenues par l’intérêt croissant pour les véhicules électriques haut de gamme, avec le lancement imminent de Spectre, le premier véhicule électrique de Rolls-Royce. Les marques de luxe telles que Bentley, Bugatti, Lamborghini et Ferrari ont également enregistré des résultats records. Cependant, le marché automobile en général peine à se remettre de la pandémie et est affecté par une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Il semble que les personnes ayant les moyens financiers continuent d’acheter des voitures de luxe, l’exemple de Rolls-Royce qui a battu son record de vente de voitures en 118 années d’existence est flagrant, la crise économique profite aux plus fortunés au moment où les citoyens du monde doivent se serrer la ceinture. Pendant la pandémie, les ventes de voitures de luxe, de yachts et de jets privés ont explosé, Guillaume Crunelle, spécialiste de l’automobile et de la mobilité au cabinet Deloitte « Les nouveaux milliardaires sont souvent jeunes et ils ont parfois bâti des fortunes très rapidement. Ayant gagné de l’argent plus vite, ils le dépensent aussi plus vite ».

Il y a un phénomène de déplacement des richesses dans la société, où une partie croissante de la richesse est concentrée entre les mains des personnes les plus riches. Cela entraîne un appauvrissement de la classe moyenne, qui a déjà des conséquences économiques et sociales désastreuse. En dépit des discours et des politiques visant à promouvoir l’égalité sociale, on peut constater un accroissement de la différence de richesse entre les personnes les plus riches et les plus pauvres dans la société. Le partage des richesse n’est pas à l’ordre du jour.

Le Média en 4-4-2.

