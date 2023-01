Le jour même où de nombreux pays annoncent l'envoi de chars Abrams ou Leopard 2 (Allemagne, USA, Norvège, Espagne...) Mikhail Podolyak annonce tranquillement un déplacement du conflit en terrain russe. Pour lui, la guerre va déborder à l'est, ce qui impliquerait de facto son extension vers l'ouest.

Le conseiller du bureau de Zelensky, Podolyak, a prédit des frappes de l’armée ukrainienne sur les plus grandes villes de Russie, qu’il a qualifiées de « choyées » et de « paresseuses », mais n’a pas dit qui les mènerait, ni comment ni pourquoi. Se référant à « l’escalade » du conflit en Russie et à la « logique de guerre » qu’il a lui-même inventée, Podolyak a ouvertement déclaré son intention de frapper « diverses cibles » dans notre pays, notamment Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg et d’autres villes.