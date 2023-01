États-Unis : Le corps médical adopte un code de « diagnostic » numérique de l’OMS pour les non-injectés

« Beaucoup de personnes atteintes de schizophrénie sont paranoïaques à l’égard des injections et des différents traitements, et ses médecins le déclaraient (non-vacciné) sur cette base », a déclaré le médecin.

Ces codes pourraient continuer à devenir de plus en plus spécifiques au point qu’ils enregistrent également des codes indiquant pourquoi vous refusez les injections inefficaces et dangereuses – mais très rentables – de Big Pharma.

« C’est non spécifique », a expliqué le médecin. « Mais avec Covid, ils ont ajouté le 1 après le 3 (Z28.31), donc Covid est le seul vaccin pour lequel ils sont spécifiques. Puis ils ont ajouté un deuxième chiffre si vous êtes partiellement vacciné et n’avez reçu aucun des rappels ».

Ce système semble être la façon dont le complexe militaro-industriel-biomédical identifiera et séparera ceux qui se sont soumis à leur système d’identification numérique, qui commence par le fait d’être « à jour » sur vos vaccins – des vaccins sans fin. Comme l’a dit le regretté Dr Zev Zelenko et d’autres, ces injections continues deviendront une « passerelle vers le transhumanisme ».

Il s’agit de codes internationalement reconnus pour des conditions médicales très spécifiques, à des fins d’assurance et de gouvernement. Ils sont accessibles dans le monde entier si vous vous trouvez à l’étranger et que vous avez un problème de santé qui doit être traité.

Quel est ce nouveau code ? C’est le code numéro Z28.310 . C’est le code d’un « diagnostic » très particulier puisqu’il ne s’agit pas du tout d’un diagnostic, mais d’une atteinte à la vie privée et susceptible d’être utilisée contre de nombreuses personnes à l’avenir. Il s’agit du code que votre médecin entrera dans le système informatique auquel accèdent les assureurs de santé publics et privés pour les informer de votre statut vaccinal Covid.

Avance rapide jusqu’en avril 2022. C’est à ce moment-là que les centres fédéraux pour Medicare et Medicaid (CMS) ont annoncé un nouveau code dont toute personne éveillée et consciente de la tyrannie médicale croissante devrait s’inquiéter. Après quelques retards, le nouveau code a été déployé en octobre 2022 et est devenu disponible pour presque toutes les cliniques médicales et les hôpitaux en janvier 2023.

Depuis lors, il y a littéralement eu un code numérique créé pour presque tous les diagnostics auxquels vous pouvez penser, et certains auxquels vous ne penseriez jamais (recherchez « crazy ICD-10 codes » et vous verrez de quoi je parle).

Ce système a été créé après la Seconde Guerre mondiale dans le but de suivre le diagnostic des principales maladies au sein d’une population. Mais au fil des ans, il a fait l’objet de 11 révisions majeures, et à chaque révision, les données recueillies sur chaque individu sont devenues plus précises et plus complètes.

Ces codes font partie du système de classification internationale des maladies (CIM) établi par l’Organisation mondiale de la santé des Nations unies et ils sont sur le point de devenir beaucoup plus intrusifs.

Voilà qui nous renvoie à l’excellent travail de Stanislas … et à la dernière sortie de Tony Blair sur la nécessité d’une « infrastructure digitale adaptée » pour savoir qui a reçu les « multiples injections des futurs vaccins » (sic). Et dire qu’il y en a encore qui croient qu’il s’agit de vaccins…

C’est là que ça devient intéressant. Lors du sommet du G20 qui s’est tenu il y a quelques mois en Indonésie, en novembre 2022, les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde ont publié une déclaration commune appelant les nations du monde à mettre en place un système mondial de passeport vaccinal numérique, basé sur les normes établies par l’OMS, qui obligerait les voyageurs internationaux à disposer d’un identifiant numérique de passeport vaccinal sur leur téléphone portable. Sans ce document, vous ne seriez pas « autorisé » à voyager en dehors de votre pays d’origine, à moins bien sûr que vous ne soyez un migrant illégal essayant de passer aux États-Unis ou en Europe depuis un pays « non développé » ou « sous-développé ».

Nous savons également, grâce à un article du magazine Forbes publié en février 2022, que près de la moitié des États américains avaient déjà à ce moment-là signé les contrats et mis en place l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des passeports vaccinaux numériques, de sorte que ce même système pourrait éventuellement être utilisé pour contrôler, ou du moins surveiller, les déplacements des Américains en dehors de leur État.

Ensuite, nous avons la promotion par le Forum économique mondial des villes intelligentes, récemment rebaptisées « 15-Minute Cities », qui surveilleraient et limiteraient les déplacements en dehors de la ville. Vous me suivez ? Un système numérique est en train d’être mis en place, qui aurait la capacité de confiner des populations entières à tout moment. Il suffirait de déclarer une « urgence de santé publique de portée internationale » ou « régionale », et les États-Unis et l’Union européenne font tout leur possible pour transférer cette autorité à l’OMS sous la forme d’un nouveau traité sur les pandémies.

À terme, comme nous l’a appris Yuval Noah Harari, l’un des principaux conseillers de Klaus Schwab et du Forum économique mondial, le plan consiste à placer cette technologie de surveillance numérique non seulement sur votre téléphone portable, mais aussi « sous la peau ».

Le médecin de cet État du Midwest a expliqué une terminologie médicale appelée « meaningful use » et la manière dont elle est utilisée pour enregistrer les données personnelles identifiables des patients.

« Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils essaient d’obtenir votre tension artérielle et votre poids chaque fois que vous allez chez le médecin, c’est parce que les hôpitaux et les médecins sont remboursés s’ils fournissent des données ‘meaningful use’. Ils sont mieux remboursés. Ils reçoivent des primes. Les médecins ont des réunions mensuelles avec le personnel et les administrateurs et c’est ainsi qu’ils sont mieux remboursés, qu’ils reçoivent plus d’argent, s’ils fournissent ces données d’utilisation significative. »

Il a en outre expliqué que si le système de codage CIM-10 exige des médecins qu’ils découvrent le statut du vaccin Covid de leurs patients dans le cadre des données d’« utilisation significative », alors ils ajouteront cette information à leurs dossiers de cabinet et ils seront grassement remboursés pour avoir fourni ces informations au gouvernement.

« Chaque fois que vous irez chez le médecin, il essaiera de vous soutirer cette information », a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont étendu leur système de DCI sous la présidence de Barack Obama et l’adoption de l’Affordable Care Act. Auparavant, les États-Unis utilisaient le système ICD-9, qui exigeait des informations moins spécifiques et moins invasives sur les patients, « mais avec le système ICD-10, tout d’un coup, ils sont devenus très spécifiques. Au lieu d’une simple hypertension artérielle, c’est devenu, est-ce que cette hypertension artérielle est causée par le fait de passer trop de temps avec votre belle-mère ou est-ce que c’est à cause de cette autre chose, quelle qu’elle soit. C’est devenu très spécifique. »

Selon le site gouvernemental CMS :

« La CIM-10 comprend également des améliorations importantes par rapport à la CIM-9 dans le codage des rencontres de soins primaires, des causes externes de blessures, des troubles mentaux et de la santé préventive. L’ampleur et la granularité des ensembles de codes de la CIM-10 reflètent les progrès de la médecine et de la technologie médicale, ainsi que la saisie de détails supplémentaires sur la socio-économie, les conditions de soins ambulatoires, les problèmes liés au mode de vie et les résultats des tests de dépistage. »

En d’autres termes, le codage CIM-10 est devenu un outil d’exploration extraordinaire des données sur la vie personnelle des Américains.

Lorsque la CIM-10 a été mise en œuvre, c’est à ce moment-là que l’AARP a obtenu le contrat pour administrer le programme aux États-Unis.

Il est également devenu plus rigide.

« En tant que médecin, vous devez utiliser le système ICD-10 pour être remboursé », m’a dit ma source médecin.

Même si vous n’avez pas d’assurance gouvernementale ou privée et que vous payez strictement de votre poche, chaque diagnostic est toujours enregistré dans le système.

« Si vous avez une interaction avec le système de soins de santé, un code CIM-10 est enregistré et attribué à votre état », a-t-il déclaré. « Et toutes ces données vont dans une base de données centrale qui a été créée sous Obama pour que les systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR), puissent se parler entre eux ».

« Personne d’autre ne parle de ça », m’a-t-il dit.

Obamacare a obligé tous les médecins à utiliser le système EMR afin d’être remboursés.

« Parce que jusqu’à il y a huit ou dix ans, beaucoup de médecins utilisaient encore des dossiers papier. Aujourd’hui, tout est numérisé. »

En fait, selon le site web de l’OMS, cet organisme des Nations unies a déjà mis en place un système CIM-11 « amélioré » et s’efforce de le faire adopter par les nations.

Lorsque le gouvernement fédéral américain a adopté la CIM-10, il a subventionné la transition, offrant des prêts sans intérêt et des subventions que de nombreux cabinets médicaux ont utilisés pour payer les systèmes logiciels EMR améliorés.

« Il y avait des centaines de millions de dollars alloués, mais ensuite vous deviez permettre au gouvernement de venir et d’accéder à vos registres quand il le voulait », a déclaré le médecin. « Mais maintenant, vous ne pouvez pas être remboursé si vous ne passez pas par ce système. Pratiquement tous les médecins font partie de ce système aujourd’hui ».

Conclusion : Faites attention aux informations que vous communiquez à votre médecin, car ils sont pratiquement tous au service du gouvernement maintenant. C’est à lui qu’ils sont redevables pour le remboursement. Et si votre médecin pose trop de questions qui semblent sans rapport avec le problème de santé pour lequel vous êtes traité, vous pouvez le renvoyer et en trouver un autre.

source : Leo Hohmann via Olivier Demeulenaere