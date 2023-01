Gizeh, Nécropole égyptienne de Saqqarah

Le ministère du Tourisme et des Antiquités annonce la découverte à Saqqara de 4 tombes de dignitaires pharaoniques et d’une momie, âgée de 4300 ans : « l’une des plus anciennes et des mieux conservées d’Égypte en dehors des momies royales ».

Les restes momifiés d’un homme nommé Hekashepes ont été découverts dans un sarcophage en calcaire recouvert de feuilles d’or au fond d’un puits de 15 mètres, selon Zahi Hawass qui a dirigé l’équipe, rapporte Reuters. « Cette momie pourrait être la plus ancienne et la plus complète découverte en Égypte à ce jour », a déclaré M. Hawass, ancien ministre égyptien des antiquités.

Parmi les autres tombes trouvées, la deuxième plus grande mise au jour, appartenait à Khnumdjedef, un inspecteur des fonctionnaires, un superviseur des nobles et un prêtre sous le règne d’Unas, dernier pharaon de la cinquième dynastie. Il était décoré de scènes de la vie quotidienne.