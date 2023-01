Retraites - Grève: Toujours plus de manifestants, toujours plus de colère

Ils étaient aussi près de 25 000 à Montpellier , soit 10 000 de plus que lors de la première manifestation. Un regain perceptible aussi dans de plus petites villes, comme à Sète (4500), Calais (5000) ou Guéret (4300). Les autorités ont relevé au moins 23 000 à Rennes , 10 000 à Châteauroux ou encore 7500 à Béziers .

L’affluence était ailleurs stable par rapport au 19 janvier, à l’instar de Toulouse où la préfecture a annoncé 34 000 manifestants, contre 36 000 le 19 janvier. Des anonymes comme Christian B., 54 ans, réparateur de simulateur de vol chez l’avionneur Airbus et inquiet de devoir travailler plus longtemps: « Quand je fais les nuits c’est vrai que c’est de plus en plus difficile, je ne me vois pas travailler jusqu’à 65 ans et je ne vois pas mon employeur me garder jusqu’à 65 ans ». Stabilité aussi à Bordeaux (16 500), Rouen (14 000), Strasbourg (10 500) ou Nice (7000), à quelques centaines près à chaque fois.

Dans d’autres villes, en revanche, les chiffres des autorités sont en recul, comme à Orléans (8500 contre 12 000 le 19 janvier), où Michèle Durand, 58 ans, a fait ses calculs: « Avec la nouvelle réforme, je dois travailler six mois de plus. Déjà qu’on est payées 20% de moins que les hommes, c’est la double peine. Ce sont toujours les pauvres et les femmes qui doivent travailler plus longtemps. » Décrue également constatée, quoique plus légère, à Clermont-Ferrand (17 000), Valenciennes (4500), Tulle (3600) ou Belfort (3400).