Guerre en Ukraine : la Pologne annonce l'envoi de soixante de ses chars

La Pologne a annoncé jeudi la livraison à l'Ukraine de 60 chars, dont 30 PT-91, une version modernisée du T-72 soviétique, en plus des 14 chars Leopard 2 fabriqués en Allemagne annoncés plus tôt. Une décision a été saluée par le président Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a rappelé que Varsovie était prête à envoyer ces chars modernisés et qu'elle «a déjà livré 250 chars (...) et même plus que ça», principalement des T-72 soviétiques, à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Le type des 30 autres chars n'a pas été précisé.

Le Figaro