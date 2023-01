Guerre en Ukraine : La Russie envoie de nouvelles troupes en Biélorussie alors que les craintes d'une nouvelle attaque grandissent

Un train transportant des troupes et du matériel militaire russes est arrivé vendredi en Biélorussie, suscitant des inquiétudes selon lesquelles Moscou pourrait utiliser le territoire de son allié pour attaquer l'Ukraine depuis le nord.

Le ministère de la Défense biélorusse a confirmé l'arrivée de ce contingent et a indiqué que le président Alexander Lukashenko avait visité une base militaire où des troupes russes sont déjà stationnées. Au cours de cette réunion, Lukashenko et un représentant non identifié de l'armée russe ont discuté des exercices militaires conjoints des deux pays, a-t-il été indiqué. Les troupes russes "sont prêtes à accomplir les tâches prévues", a déclaré le représentant.

Ces développements interviennent après que la Biélorussie, qui soutient la Russie dans sa guerre en Ukraine, a annoncé jeudi qu'elle recevrait davantage d'armes et d'équipements des Russes alors que les deux pays continuent à renforcer leur coopération militaire. Le ministère de la Défense biélorusse a déclaré que l'objectif de la création d'une force conjointe était de "renforcer la protection et la défense" de la Russie et de la Biélorussie.

AlJazeera