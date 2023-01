Jérusalem-Est: Israël commet une attaque jeudi, la Palestine rend coup pour coup vendredi

Quarante-deux personnes ont été arrêtées en vue d'être interrogées après l'attaque meurtrière perpétrée vendredi près d'une synagogue à Jérusalem-Est, a annoncé samedi la police israélienne.

Vendredi soir, un Palestinien de 21 ans a tué par balles sept personnes près d'une synagogue à Jérusalem-Est pendant les prières du shabbat, avant d'être abattu à l'issue d'une course-poursuite. "La police a arrêté 42 suspects pour les interroger, certains font partie de la famille du terroriste", a indiqué la police dans un communiqué.

Quarante-deux personnes ont été arrêtées en vue d'être interrogées après l'attaque meurtrière perpétrée vendredi près d'une synagogue à Jérusalem-Est, a annoncé samedi la police israélienne.



Vendredi soir, un Palestinien de 21 ans a tué par balles sept personnes près d'une synagogue à Jérusalem-Est pendant les prières du shabbat, avant d'être abattu à l'issue d'une course-poursuite. "La police a arrêté 42 suspects pour les interroger, certains font partie de la famille du terroriste", a indiqué la police dans un communiqué.



"Mesures immédiates"



D'autres personnes parmi les suspects arrêtés habitent son quartier à Jérusalem-Est, a-t-elle ajouté. Dans un communiqué séparé, la police a indiqué que les forces israéliennes avaient été placées en état de "plus haute alerte". La fusillade est survenue à Neve Yaakov, quartier de colonisation juive à Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte annexée par Israël. Le chef de la police, Kobi Shabtai, a parlé de "l'une des pires attaques" subies par Israël ces dernières années".

Après l'attaque vendredi soir, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait promis "des mesures immédiates", sans plus de précisions, et a appelé les Israéliens à ne pas se faire justice par eux-mêmes mais à s'en remettre à l'armée et à la police.

La fusillade est survenue au lendemain d'un raid de l'armée israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, qui a coûté la vie à neuf Palestiniens.

Source