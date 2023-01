« L’Europe fait la guerre à la Russie » (ministre allemand des Affaires étrangères, Annalena Baerbock)

Annalena Baerbock, la ministre allemand des Affaires étrangères, a osé déclarer devant le Conseil de l’Europe à Strasbourg, mardi 24 janvier: « Nous menons une guerre contre la Russie. Ne nous divisons pas ». Cette petite phrase exclue des médias de masse est pourtant d'importance et est survenue quelques heures avant la décision du Chancelier Olaf Sholtz d'envoyer des chars lourds Léopard 2 en Ukraine.

Cette prise de parole par un personnage politique de haut rang n'est certainement pas un hasard. Les livraisons d'armes répétées et de plus en plus lourdes le confirmant, l'Occident s'implique chaque jour davantage au point que nous dépassons aujourd'hui le seuil de la simple belligérance.

Par ailleurs, le Kremlin a dénoncé “l'engagement direct” de l'Occident dans le conflit, après l’annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains aux forces ukrainiennes.

M. Bildermann pour WikiStrike