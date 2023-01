L’Iran met en garde la France après la publication de caricatures de Khamenei par Charlie Hebdo

Chers amis lecteurs. 2023 devrait être une année majeure dans le dévoilement de tous les mensonges qui ont permis à certaines puissances de prendre le contrôle de toute l’humanité. Autre que les guerres économique et militaire, la guerre médiatique est de plus en plus virulente et la nécessité pour les médias alternatifs d’être prêts à y faire face est plus qu’urgente.

par Feïza Ben Mohamed

Le chef de la diplomatie iranienne menace Paris d’une « réponse efficace et ferme ».

L’Iran met en garde la France suite à la publication, mercredi, de caricatures visant l’ayatollah Ali Khamenei, par le journal satirique Charlie Hebdo.

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir-Abdollahian, menace Paris d’une « réponse efficace et ferme ».

« L’acte insultant et indécent d’une publication française en publiant des caricatures contre l’autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme » a-t-il promis, assurant que Téhéran ne permettra pas « au gouvernement français de dépasser les bornes ».

Le chef de la diplomatie iranienne estime, à cet effet, que la France a « définitivement opté pour la mauvaise voie ».

De son côté, l’ambassade d’Iran à Paris a expliqué s’attendre « à ce que les autorités françaises compétentes prennent des mesures nécessaires et immédiates face à cette revue afin d’empêcher la poursuite de cette campagne d’insultes et de haine, qui aura certainement des effets néfastes et destructeurs sur les relations entre les deux pays et les deux peuples ».

Dénonçant « des dessins particulièrement révoltants et des phrases et expressions haineuses et insultantes », la représentation diplomatique iranienne à Paris, estime que la démarche de Charlie Hebdo « est non seulement injustifiable par le principe de la liberté d’expression, mais de plus, l’outrage et l’insulte à l’encontre des personnalités et des peuples et l’instauration d’une campagne d’insultes et de mensonges ainsi que la diffusion de la haine, symbolisent la négation même des droits de l’homme ».

Le communiqué de l’ambassade pointe enfin des « insultes à l’encontre des croyances et des valeurs de différentes nations » ainsi que « des dessins particulièrement obscènes et dégradants envers les femmes, ce qui dévoile le visage vil et la vraie nature de cette revue qui instrumentalise la femme avec un regard de femme-objet ».

Ces réactions interviennent en effet après la publication de dizaines de caricatures de Khamenei, dans l’édition spéciale de Charlie Hebdo publiée ce mercredi 4 janvier.

Interrogé par le journal Libération, Riss, qui dirige Charlie Hebdo, explique que la démarche de l’hebdomadaire satirique visait à soutenir le mouvement de contestation en Iran.

source : Agence Anadolu