La plus vieille pierre runique au monde découverte en Norvège

Des scientifiques ont mis au jour une pierre runique en Norvège, un bloc de grès gravé qui pourrait contenir le plus ancien exemple de "mots enregistrés par écrit en Scandinavie" jamais identifié.

Des archéologues norvégiens pensent avoir trouvé la plus vieille pierre runique au monde, gravée il y a près de deux millénaires, soit plusieurs siècles avant celles déjà connues, ont-ils annoncé mardi 17 janvier 2023. Le bloc de grès marron, d'une trentaine de centimètres de côté, a été découvert dans un champ funéraire mis au jour à l'automne 2021 près du lac Tyrifjorden, au nord-ouest d'Oslo, lors de travaux en vue de la construction d'une ligne ferroviaire.

La datation d'os et bois carbonisé retrouvés dans une tombe aux côtés de la pierre laisse supposer que celle-ci a été gravée entre l'an un et l'an 250 de notre ère, a indiqué le musée d'Histoire culturelle d'Oslo. C'est "un rêve pour les runologues", a estimé le musée.

Des runes encore bien mystérieuses



Dressées généralement sur des tombes, notamment à l'âge des Vikings, les pierres runiques sont des pierres gravées d'inscriptions composées de lettres runiques, le plus vieil alphabet connu en Scandinavie. "On estimait que les premières en Norvège et en Suède étaient apparues dans les années 300 ou 400, mais il s'avère que certaines pierres runiques peuvent être plus vieilles qu'on ne le pensait jusqu'à présent", a commenté la runologe Kristel Zilmer auprès de l'agence norvégienne NTB. "C'est une découverte unique", a-t-elle ajouté.

Employées par plusieurs peuples dits prégermaniques, les runes ont une origine encore largement mystérieuse. Une fois retranscrite dans l'alphabet latin, l'inscription retrouvée sur la pierre de Tyrifjorden — qui pourrait être contemporaine de Jésus-Christ — forme le mot "idiberug", peut-être en hommage à la personne gisant dans la tombe. La pierre va maintenant être exposée au musée d'Histoire culturelle d'Oslo du 21 janvier au 26 février.

Source