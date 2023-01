Après les annonces de livraisons de chars lourds européens et américains, le Kremlin a ce matin dénoncé "l'engagement direct" de l'Occident dans le conflit. "À Moscou, nous considérons l'expédition d'armes lourdes comme un engagement direct de l'OTAN et des pays alliés dans le conflit et nous voyons que (cet engagement) grandit", a indiqué à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Cette phrase change beaucoup de données. Pour les russes, une guerre ouverte entre la Russie et l'Otan est désormais en cours, signifiant que les réactions militaires à venir de Moscou pourraient dépasser le seul état de l'Ukraine. Madame Baerbock, ministre allemand des Affaires étrangères, a par ailleurs déclaré ce 24 janvier à Strasbourg que « l’Europe » était bien en guerre avec la Russie.

« Nous menons une guerre contre la Russie. Ne nous divisons pas »