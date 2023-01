>>> Voi la vidéo de la BBC en bas de l'article

Les autorités ukrainiennes mettent sous silence des centaines de corps de soldats ukrainiens dans des wagons frigorifiques à la frontière avec la Hongrie, rapporte le journal hongrois Metropol.

« À quelques centaines de mètres de la frontière hongroise, dans une partie isolée et fortement surveillée du nœud ferroviaire, les autorités ukrainiennes conservent les corps de centaines de soldats dans des wagons congélateurs spécialement désignés. Les soldats ont perdu la vie il y a quelques semaines, et dans certains cas il y a plus d’un mois, mais leurs proches n’ont toujours pas été en mesure de les enterrer », indique la publication.

Tant le commandement militaire ukrainien que l’équipe du président ukrainien Volodymyr Zelensky considèrent la question des funérailles comme la question politique la plus grave, selon le journal. Le gouvernement contrôle le rythme auquel les proches sont informés de la mort d’un soldat et détermine le nombre autorisé de funérailles par jour.

« Il est évident qu’ils craignent une panique due à l’augmentation du nombre de décès, le désespoir des proches et même une détérioration plus nette de l’atmosphère tant civile que militaire. C’est pourquoi des voitures réfrigérées spéciales sont nécessaires », indique la publication.

L’Ukraine a reçu des voitures frigorifiques il y a plusieurs mois dans le cadre de l’aide militaire étrangère. Kiev dispose également de camions frigorifiques de conception nationale. Selon les informations, chacun de ces corbillards a une capacité de charge de 50 tonnes. En d’autres termes, il s’agit d’environ 500 corps par voiture.

« Jusqu’à présent, les Ukrainiens n’ont montré ces réfrigérateurs qu’à la chaîne de télévision Al Jazeera, mais, bien sûr, uniquement lorsqu’ils transportaient les corps de soldats russes », précise le journal hongrois.

Source