Les aveux de Bill Gates quant à l’inefficacité des injections Covid

Le 23 janvier dernier, le multimilliardaire fou Bill Gates, qui se prend pour un médecin et qui devrait être accusé de pratique illégale de la médecine et d’usurpation de fonction, vient de déclarer et d’avouer l’échec lamentable des injections d’ARN messager anti Covid-19. Il a donc affirmé que ces injections n’empêchaient par la transmission et que la durée de protection était très courte pourtant il affirmera ensuite très vite que tout ceci peut être corrigé alors que cela fait 2 ans qu’ils sont en train d’injecter des milliards d’individus et que personne n’a cherché à corriger quoi que ce soit, bien au contraire, ils ont commercialisé un vaccin bivalent tout aussi inefficace que le premier ! Il faudrait d’ailleurs être d’une extrême stupidité pour croire les billevesées de cet escroc alors que cela fait 3 ans qu’il ment et qu’il a démontré à la planète entière son incompétence crasse.

Parallèlement à cet aveu important, le système hospitalier français – ainsi que le gouvernement – ne veulent pas reculer, ils maintiennent la suspension du personnel soignant non-injecté alors que tout le monde sait que ça ne sert à rien, ce n’est pas efficace, ça ne protège pas et ça cause un nombre incalculable d’effets indésirables plus ou moins graves, voire mortels. La France est donc le dernier pays au monde à maintenir la suspension du personnel soignant dnon-injecté en contradiction avec toutes les données de la science et les dernières révélations connues de tous. Ceci démontre que le régime macroniste est extrêmement dangereux, il est en train de détruire la France et son peuple car maintenir cette suspension alors que le système hospitalier français est dans un état catastrophique relève du crime. Pendant que les malades meurent dans les couloirs des urgences sur des civières, pendant que les malades doivent patienter des mois afin d’avoir un rendez-vous car ils habitent dans des déserts médicaux, maintenir cette suspension n’est rien d’autre que criminel.

source : Le Libre Penseur