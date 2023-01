Le Pentagone prévoit d’augmenter de 500 % sa production de munitions d’artillerie au cours des deux prochaines années, alors que les États-Unis épuisent leurs stocks militaires en envoyant des millions d’obus à l’Ukraine, a rapporté mardi le New York Times.

Depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine, les États-Unis se sont engagés à envoyer à l’Ukraine plus d’un million d’obus d’artillerie de 155 mm. Avant que l’armée américaine n’entreprenne des efforts pour augmenter sa production, elle produisait 14 400 obus de 155 mm par mois, mais selon les nouveaux plans, ce nombre pourrait atteindre plus de 90 000 par mois.

Selon le Times, un rapport de l’armée indique que le plan impliquera l’expansion des usines et l’arrivée de nouveaux producteurs dans un effort décrit comme « l’effort de modernisation le plus agressif en près de 40 ans » du complexe militaro-industriel américain.

Les obus non guidés de 155 mm qui sont tirés par les Howitzers comprennent des pièces produites par plusieurs fabricants d’armes, notamment des corps en acier fabriqués par General Dynamics et des explosifs mélangés par BAE Systems. American Ordnance verse les explosifs dans les corps, et plusieurs autres contractants produisent les fusées qui sont vissées dans les obus.

Les plans américains visant à augmenter considérablement la production de munitions au cours des deux prochaines années montrent que les États-Unis s’attendent à soutenir l’Ukraine contre la Russie pour les années à venir, et rien n’indique que les combats vont s’arrêter de sitôt.

Ce qui n’est pas clair, c’est si cette politique est durable, car les responsables militaires américains ont prévenu qu’il pourrait être difficile de continuer à armer à la fois les États-Unis et l’Ukraine alors que la guerre s’éternise. On estime que les forces ukrainiennes utilisent environ 90 000 cartouches d’artillerie par mois, ce qui représente plus du double de ce que les États-Unis et l’Europe peuvent produire actuellement.

Les États-Unis ont dû puiser dans un stock d’armes peu connu qu’ils conservent en Israël pour répondre à la demande d’artillerie de l’Ukraine. Le Pentagone a également demandé aux forces américaines stationnées en Corée du Sud d’envoyer des équipements en Ukraine.

Traduction d’AntiWar par Aube Digitale