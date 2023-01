Les lasers cartographient les mystères du calendrier maya, des siècles plus anciens qu’on ne le pensait

Réputés pour leur précision, leur vision et leur inscription dans le temps, les calendriers méso-américains ont longtemps été considérés comme un exemple des premiers progrès des civilisations des peuples indigènes d’Amérique du Nord, du Sud et centrale.

Une nouvelle étude a révélé que certains des grands peuples et cultures méso-américains, les Mayas et les Olmèques par exemple, utilisaient le calendrier il y a plus de 3 000 ans, vers 1100 avant J.-C., soit plusieurs siècles plus tôt qu’on ne le pensait.

La nouvelle étude, publiée dans la dernière édition de la revue Science Advances, se concentre sur le plus célèbre calendrier cholq’ij (ordre des jours) de 260 jours, utilisé par ces cultures le long de la côte sud du Golfe du Mexique il y a 3 100 ans déjà. Des centres cérémoniels alignés sur les étoiles ont été construits pour suivre ce calendrier plus court. Les plus anciennes preuves écrites de ce calendrier ont été trouvées sur des fragments de murales en plâtre peint provenant d’un site maya au Guatemala, entre 300 et 200 av.

Les scientifiques ont eu recours à des relevés aériens utilisant la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) sur une zone de 84 516 kilomètres carrés. En outre, ces orientations ont été étudiées sur un modèle numérique d’élévation (MNE), qui a été dérivé du LiDAR. Ces derniers ont été traités à l’aide du logiciel ArcGIS et d’autres types de visualisations qui croquent les données LiDAR pour créer des images à haute résolution de la surface de la terre, contournant même la végétation dense comme celle de la forêt amazonienne .

Le calendrier de 260 jours : Un exploit de l’excellence humaine

Ces études ont révélé quelque chose de fascinant : plus d’une centaine de complexes architecturaux étaient alignés pour faciliter l’observation du lever et du coucher du soleil, de la lune et d’autres objets célestes, conformément au calendrier de 260 jours.

Ce calendrier ne comporte pas de mois, mais plutôt vingt glyphes et signes, dont le crocodile, l’eau, le cerf, l’herbe et l’aigle, associés aux chiffres de 1 à 13. La combinaison des deux crée 260 jours. Elle est encore utilisée aujourd’hui dans la plupart des régions de la Méso-Amérique.

« Il est évident que les orientations reflètent une vision du monde complexe dans laquelle les connaissances astronomiques conditionnées par des préoccupations pratiques étaient entrelacées de concepts religieux », explique le co-auteur Ivan Šprajc, qui étudie l’archéologie mésoaméricaine et l’archéoastronomie à l’Académie slovène des sciences et des arts.

Le calendrier ne servait pas seulement à enregistrer le temps et à structurer le changement des saisons. Le Jerusalem Post rapporte que ce même calendrier jouait un rôle clé dans la société méso-américaine, associé à d’importants rituels et à la cosmologie religieuse, et même à l’onction de la prochaine génération d’enfants.

Les connaissances actuelles ont démontré que les Mayas étudiaient assidûment le soleil et la lune, les planètes, la Voie lactée et d’autres phénomènes astronomiques. Ils ont notamment déterminé la longueur du mois synodique et calculé la durée de l’année solaire tropicale. L’utilisation de 260 jours reste obscure, bien que diverses théories suggèrent que les nombres 13 et 20 étaient importants pour le peuple.

Orientation et structures adjacentes : L’étude des complexes cérémoniels

Les données recueillies ont permis d’identifier 415 complexes cérémoniels distincts (sur plus de 33 000) datant de 1100 av. J.-C. à 250 ap. J.-C.. Parmi ceux-ci, citons le centre olmèque de San Lorenzo, au Mexique, et l’Aguada Fénix, récemment découvert dans un ranch mexicain situé près de la frontière avec le Guatemala, qui pourrait être le plus grand et le plus ancien complexe monumental maya connu, selon The Smithsonian.

Pour les besoins de l’étude, les orientations astronomiques du site sur des jours notables du calendrier de 260 jours ont été analysées, y compris les cycles lunaires et les deux solstices. Les orientations les plus fréquentes se situent entre 1100 et 750 avant J.-C. et correspondent aux levers de soleil du 11 février et du 29 octobre, lorsqu’elles sont juxtaposées au calendrier grégorien. Ces deux dates sur le cholq’ij étaient séparées bout à bout par les 260 jours complets. La présence de l’étoile de Vénus coïncidant avec la saison des pluies est une autre de ces observations.

« Étant donné que les premières orientations que nous avons analysées [qui] reflètent l’utilisation de ce cycle sont intégrées dans les complexes architecturaux situés le long de la côte sud du golfe du Mexique, il est fort probable que c’est dans cette région que le décompte des 260 jours a vu le jour », explique Šprajc.

La plus grande force de la nouvelle étude réside dans la taille importante de son échantillon, qui confirme d’autres preuves écrites selon lesquelles la mesure du temps est apparue au cours de la période formative (1000 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.). Dans l’ensemble, la principale conclusion est la preuve irréfutable que le calendrier maya a vu le jour bien avant l’apparition du calendrier écrit.

Les autres alignements cosmologiques et leurs orientations spécifiques restent pour l’instant indéterminés, mais ces découvertes soulèvent de nouvelles questions sur les pratiques des anciennes tribus méso-américaines. Ces structures sont également au cœur de la construction de la communauté et de l’identité maya, ce qui ouvre encore plus de possibilités !