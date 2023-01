Les russes mettent la main sur le système de contrôle des missiles HIMARS

À la suite des frappes de l’armée ukrainienne sur le district de Kirovsky à Donetsk, l’armée russe a réussi non seulement à abattre avec succès plusieurs munitions tirées par les systèmes HIMARS, mais également à capturer le système de contrôle de ces missiles.

L’unité de contrôle du missile, à en juger par l’état visuel, n’a pas du tout été endommagée, ce qui nous permet d’étudier ses capacités et de développer une solution pour contrer les attaques à l’aide des systèmes HIMARS.

Sur les photographies présentées, vous pouvez voir l’unité de contrôle du missile M30\M31 pris comme trophée par l’armée russe. Sur la photo, vous pouvez voir que le bloc n’a pas du tout été endommagé, ce qui permet une étude approfondie, cependant, il est encore très difficile de deviner quel type d’informations une telle unité de contrôle révélera, bien qu’il soit évident que nous parlons d’un système de guidage et de contrôle des missiles via des protocoles spéciaux de satellites militaires et de satellites GPS.

À ce jour, les forces armées ukrainiennes continuent d’utiliser les systèmes HIMARS pour les attaques, mais l’efficacité de ces armes a sérieusement diminué.

source : Avia Pro