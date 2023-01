Mars: Découverte stupéfiante d'une tête d'ours

Il y a beaucoup de choses incroyables à la surface de Mars, et des milliers d’entre elles ont été repérées par la caméra HiRISE à bord de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Cette dernière, exploitée par l’université de l’Arizona, a observé la surface martienne et a découvert une caractéristique géologique qui ressemble au visage d’un ours.

La photographie, prise à une altitude comprise entre 300 et 400 kilomètres au-dessus de la surface de Mars, a donc été prise par la sonde MRO le 23 décembre 2022. La caractéristique de surface identifiable sur la photographie est une colline avec une structure effondrée en forme de V (qui constitue le nez) et deux cratères qui constituent les yeux. Il y a une fracture circulaire qui englobe les caractéristiques mentionnées ci-dessus, donnant à l’ensemble la forme d’une tête.

Les motifs de fissures visibles sur les photographies pourraient avoir été formés par le dépôt sur le cratère d’impact, qui aurait été enterré. Comme l’explique l’Université d’Arizona, il est possible que le » nez » soit un évent volcanique ou de boue, et que le dépôt soit de la lave ou des coulées de boue.

Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’une des nombreuses et curieuses caractéristiques observées au fil du temps sur Mars. Bien entendu, il ne s’agit là que d’un processus appelé paréidolie, par lequel le cerveau humain nous amène à voir des formes ou des objets familiers.

