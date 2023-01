Medvedev prévient que la défaite de la Russie en Ukraine entraînerait une guerre nucléaire

L’ex président russe au franc-parler et actuel vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, a lancé jeudi son dernier avertissement sévère à l’Occident, affirmant que si la Russie est au bord de la défaite, une guerre nucléaire est probable. Il a fait ces commentaires dans un message publié sur l’application de messagerie Telegram. « La défaite d’une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle peut déclencher une guerre nucléaire », a-t-il commencé.

« Les puissances nucléaires n’ont jamais perdu de conflits majeurs dont dépend leur destin« , a ajouté l’ancien président, qui, au cours des années précédentes, était en fait considéré comme plus dovish par rapport à Poutine. Les commentaires de M. Medvedev sont intervenus en réaction à l’annonce d’une importante réunion des responsables occidentaux de la défense, prévue vendredi à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne.

« Demain, à la base de l’OTAN de Ramstein, les grands chefs militaires discuteront de nouvelles tactiques et stratégies, ainsi que de la fourniture de nouvelles armes lourdes et de systèmes de frappe à l’Ukraine », a-t-il écrit.

La réunion en Allemagne devrait impliquer des commandants et des responsables militaires d’une cinquantaine de pays, dont la plupart appartiennent à l’OTAN, et visera à dégager un consensus sur l’évolution du soutien militaire et stratégique à apporter à l’Ukraine.

Au centre des discussions figurera la question de savoir s’il faut ou non fournir des chars lourds et des systèmes de missiles à plus longue portée, sans oublier la question des avions, compte tenu de la demande persistante de M. Zelensky d’aider à « fermer le ciel ».

Selon au moins un média international de premier plan, le Kremlin a soutenu les propos nucléaires ultra-provocateurs de Medvedev, alors que les alliés occidentaux se préparent à la réunion de vendredi :

Le Kremlin n’a pas tardé à approuver les remarques de Medvedev, affirmant qu’elles étaient parfaitement conformes aux principes de Moscou. La doctrine de Moscou autorise une attaque nucléaire après « une agression contre la Fédération de Russie avec des armes conventionnelles lorsque l’existence même de l’État est menacée ».

