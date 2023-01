Nos voeux pour 2023

La rédaction WikiStrike vous présente tous ses voeux de bonheur pour cette nouvelle année. Puisse 2023 vous apporter santé, joie, prospérité, découvertes et amour.

Un cycle recommence, mais l'humain en veut plus, il accélère encore, et encore, et encore... Quitte à le modifier. 365 jours 1/4 ne lui suffisent plus, et c'est ainsi, grandement aidé par son arrogance, qu'il en est là, entre deux mondes, entre Sagesse et Folie, entre splendides constructions et avancées, et terrifiants reculs et destructions. Les périls naturels sont désormais aux mains d'une seule espèce, la sienne, capable du meilleur comme du pire, sans qu'il est conscience que le pire anéantira ce premier, pourtant le plus répandu sur Terre ; car une grande majorité des Hommes sont bons, et une infime minorité "dominatrice", en haut de la pyramide, d'immenses dangers pour la planète et ses milliards de milliards d'habitants.

Une belle année 2023 pour l'Homme, mais aussi l'espoir d'une harmonie universelle retrouvée avant que le Temps "déformé" ne se charge de replacer les aiguilles de l'horloge sur un axe qu'il ne reconnaîtra plus.

Et encore une fois, nos meilleurs voeux à chacun d'entre vous et à vos proches.

Rédaction

R+C