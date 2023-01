« Nous avons compté trop de morts et hospitalisations Covid », dit-elle (CNN)

Dans un article publié vendredi, l’analyste médical de CNN et chroniqueur du Washington Post, le Dr Leana Wen, a admis que la communauté médicale a surestimé le nombre de décès et d’hospitalisations liées au COVID-19. Leana Wen, qui écrit des articles pour le Washington Post afin de partager ses observations sur la pandémie, le port de masques… cite des sources affirmant que la plupart des patients diagnostiqués COVID sont en réalité à l’hôpital pour une autre maladie.

L’article intitulé « Nous surestimons les décès et les hospitalisations liées à la COVID-19. C’est un problème » a provoqué des réactions de la part des citoyens sur Twitter, rappelant à la principale intéressée qu’elle se prononce « deux ans et demi trop tard. » au moment où d’autres citoyens lambda, scientifiques, statisticiens… — que les mainstream les appelaient « complotistes » — en faisaient déjà état.

Nous rappelons à nos lectrices et lecteurs que l’analyste médical, Leana Wen, avait précisé en octobre 2021 sur CNN que la société avait une « obligation d’empêcher » les personnes non vaccinées de quitter leur domicile et d’infecter les autres, de la même manière que la société a l’obligation de dissuader les conducteurs ivres. Elle poursuivra en ajoutant que « Les vaccinés ne devraient plus avoir à payer le prix des soi-disant choix des non vaccinés. Je pense que nous devons vraiment préciser qu’il y a des privilèges associés au fait d’être américain. Si vous souhaitez avoir ces privilèges, vous devez vous faire vacciner. Voyager et avoir le droit de voyager d’un État à l’autre – ce n’est pas un droit constitutionnel, pour autant que je sache, de monter à bord d’un avion… Si vous voulez rester non vacciné, c’est votre choix, mais si vous voulez voyager, vous feriez mieux d’aller vous faire vacciner. »

Pour en revenir à notre chroniqueuse du Washington Post, elle a commencé son article en exprimant un certain scepticisme à l’égard des dernières statistiques de décès liées à la COVID-19 du CDC : « Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les États-Unis enregistrent environ 400 décès liés à la COVID-19 chaque jour. À ce rythme, il y aurait près de 150 000 décès par an. Mais ces Américains meurent-ils de la COVID-19 ou avec la COVID-19 ? » Selon elle il faut — avec deux ans de retard — comprendre que cette « distinction est crucial pour mettre en perspective le bilan continu du coronavirus. Déterminer la probabilité qu’une infection entraîne une hospitalisation ou un décès aide les gens à peser leur propre risque. »

Dans son analyse elle cite comme source le Dr Robin Dretler, médecin traitant à l’hôpital Emory Decatur, qui estime que dans son hôpital, 90% des patients diagnostiqués avec le COVID-19 sont en réalité hospitalisés pour une autre maladie. Selon Dretler, « puisque chaque patient hospitalisé est testé pour le COVID, beaucoup sont d’ailleurs positifs. Si ces patients décèdent, le COVID pourrait être ajouté à leur certificat de décès avec les autres diagnostics. Mais le coronavirus n’a pas été le principal contributeur à leur mort et n’a souvent joué aucun rôle.«

Le changement de position de Leana Wen après avoir servi pendant deux ans les lobbies pharmaceutiques ne passe pas bien auprès des citoyens américains qui ont été discriminés et insultés de complotistes, avec la complicité de fact-checkers qui ont appelé à la censure sur les réseaux sociaux pour faciliter l’imposition de lois liberticides. Le changement de cap semble s’opérer avant que la vérité éclate.

Le Média en 4-4-2.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous ne recevons aucune aide de la part de l’État français ou de tout autre gouvernement étranger, nous ne sommes pas soutenus par la publicité et n’avons pas de mécène qui nous finance avec des millions. Nous sommes un média créé par le peuple et pour le peuple. Nous sommes une organisation indépendante. Notre seul objectif est de servir la communauté sans être influencés par des intérêts extérieurs.

Notre indépendance a un coût et nous sommes entièrement financés par les dons de personnes comme vous. Si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez nous aider à continuer à offrir une information de qualité, nous vous invitons à faire un don.

Votre contribution, quelle que soit sa taille, nous permettra de couvrir des sujets importants qui peuvent parfois être ignorés par les médias traditionnels. Grâce à votre soutien, nous pourrons continuer à être un média créé par le peuple et pour le peuple.

Nous espérons sincèrement que vous serez en mesure de nous soutenir dans notre mission et nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité.