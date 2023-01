Pfizer enregistre un chiffre d'affaires record en 2022

Le géant pharmaceutique américain s'en met plein les poches.

Quel a été le chiffre d'affaires de Pfizer en 2022 ?

Pour un montant de 100,33 milliards de dollars, soit 92,63 milliards d'euros. Le géant pharmaceutique marque ainsi des revenus records, en hausse de 23% par rapport à 2021. La multinationale américaine précise que le bénéfice net pour 2022 est de 31,37 milliards, en hausse de 43% par rapport à l'année précédente. Et le bénéfice par action a atteint 6,58 dollars, soit l'équivalent de 6,07 euros : une croissance dans ce dernier cas de 62 % par rapport à 2021. Pour l'année en cours, 2023, le laboratoire pharmaceutique américain prévoit au contraire un chiffre d'affaires inférieur, compris entre 67 et 71 milliards de dollars (entre 61,86 et 65,55 milliards d'euros), avec un bénéfice par action compris entre 3,25 et 3,45 dollars (entre 3 et 3,19 euros).

