Pourquoi vaccine-t-on les employés de Pfizer avec des lots réservés ?

par Alain Lussay

Cette question à la suite d’une information qui nous vient d’Australie, mais qui se pose pareillement en France et partout où le lobbying Big Pharma a imposé la vaccination contre le Covid comme seule sortie de crise.

Il se trouve que depuis le 19 décembre 2022, le gouvernement australien a indiqué sur son site du département de la santé que « les informations sur la libération des lots de vaccins Covid-19 sont désormais disponibles ».

Et il se trouve que dans la liste des nombreux lots Pfizer disponibles, 7 sont officiellement réservés aux employés de Pfizer !

Pourquoi donc ?

Ces lots sont-ils sans risque d’effets indésirables graves ou mortels, comme comme le suggère ce tweet :

Vérification faite de l’affectation des lots avec cette capture d’écran du site du gouvernement australien :

https://www.tga.gov.au/batch-release-assessment-covid-19-vaccines

Voilà donc une nouvelle confirmation que les vaccinés ne sont que des cobayes dont la vie est en jeu, comme à la roulette russe, au gré de la répartition des lots et de la répétition des injections, selon le plan machiavélique de Big Pharma et des élites qui gouvernent le monde.

Voilà pourquoi en France, comme en Australie, Macron et sa bande de criminels continuent, par la terreur et la contrainte, leur propagande d’inoculation de la masse apeurée qui n’a pas encore compris que le risque de cette injection toxique est probablement plus élevé que la contamination est peu létale, d’autant que l’efficacité du soin précoce avec les antiviraux connus est sérieusement vérifiée et documentée.

Alors au moment où l’hôpital est en voie de délabrement, au moment où la médecine de ville revendique, il serait temps que Macron et sa clique sanitaire comprennent, entre autres, que la liberté de prescrire est déjà un pas dans la résolution de l’engorgement du système et de la démotivation des personnels.

Encore faudrait-il que Macron et sa clique de menteurs reconnaissent leur responsabilité dans le détournement au profit de Big Pharma des milliards de cette escroquerie vaccinale inefficace et dangereuse, qui font défaut à notre système de santé en voie d’effondrement.

Mais c’est dans ce but que ces nuisibles sont au pouvoir, et rien ne sera possible tant qu’ils y resteront.

source : Riposte Laïque