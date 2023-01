Project Veritas expose un cadre de Pfizer discutant de la « mutation » du virus COVID-19 pour de nouveaux vaccins

« L’une des choses que nous [Pfizer] explorons est la suivante : pourquoi ne pas le faire muter [COVID] nous-mêmes afin de pouvoir créer — développer de manière préventive de nouveaux vaccins, n’est-ce pas ? »

Project Veritas a publié mercredi une nouvelle vidéo dans laquelle un cadre de Pfizer affirme que l’entreprise tente de faire « muter » le COVID via une « évolution dirigée » afin de devancer le développement de futurs vaccins.

En conséquence, #DirectedEvolution est devenu une tendance mondiale.

Jordon Trishton Walker, directeur de la recherche et du développement, des opérations stratégiques de Pfizer et planificateur scientifique de l’ARNm, a affirmé que l’évolution dirigée n’est pas la même chose que la recherche par gain de fonction qui est définie comme « une mutation qui confère une activité nouvelle ou accrue à une protéine », ce qui signifie que le virus en question peut devenir plus puissant en fonction de la mutation ou de l’amélioration scientifique.

Walker a déclaré à un journaliste infiltré de Project Veritas : « L’une des choses que nous [Pfizer] explorons, c’est de nous demander pourquoi nous ne le faisons pas muter [COVID] nous-mêmes pour pouvoir créer – développer de manière préventive de nouveaux vaccins, n’est-ce pas ? Donc, nous devons le faire. Mais si nous le faisons, il y a un risque, comme vous pouvez l’imaginer, que personne ne veuille qu’une entreprise pharmaceutique fasse muter ces putains de virus. »

Il a ajouté : « D’après ce que j’ai entendu, ils [les scientifiques de Pfizer] sont en train de l’optimiser [le processus de mutation de COVID], mais ils vont lentement parce que tout le monde est très prudent – évidemment, ils ne veulent pas trop accélérer le processus. Je pense qu’ils essaient aussi de le faire à titre exploratoire parce qu’il est évident qu’on ne veut pas annoncer qu’on est en train de découvrir de futures mutations. »

Walker a imploré, « Ne le dites à personne. Promettez que vous ne le direz à personne. La façon dont [l’expérience] fonctionnerait est que nous mettons le virus dans des singes, et nous les faisons successivement s’infecter les uns les autres, et nous recueillons des échantillons en série d’eux. »

Il poursuit : « Il faut être très contrôlé pour s’assurer que ce virus [COVID] que l’on fait muter ne crée pas quelque chose qui se répand partout. Ce qui, je le soupçonne, est la façon dont le virus a commencé à Wuhan, pour être honnête. Ça n’a aucun sens que ce virus sorte de nulle part. C’est des conneries », ce qui, selon de nombreuses personnes, est ce qui s’est passé à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

Walker a également reconnu : « Vous n’êtes pas censé faire de la recherche sur les gains de fonction avec des virus. En général, non. Nous pouvons effectuer ces mutations de structure sélectionnées pour les rendre plus puissantes. Des recherches sont en cours à ce sujet. Je ne sais pas comment cela va fonctionner. Il vaudrait mieux qu’il n’y ait plus d’épidémies parce que… Bon sang. »

Walker a également avoué au journaliste de Project Veritas : « Une partie de ce qu’ils [les scientifiques de Pfizer] veulent faire est, dans une certaine mesure, d’essayer de comprendre, vous savez, comment il y a toutes ces nouvelles souches et variantes qui apparaissent. Il s’agit donc d’essayer de les attraper avant qu’elles n’apparaissent et de développer un vaccin prophylactique pour les nouveaux variants. C’est donc pour cela qu’ils le font de manière contrôlée en laboratoire, en disant qu’il s’agit d’un nouvel épitope, et ainsi, s’il apparaît plus tard dans le public, nous avons déjà un vaccin qui fonctionne. »

Le journaliste de Project Veritas a répondu : « Oh mon Dieu. C’est parfait. N’est-ce pas le meilleur modèle économique ? Juste contrôler la nature avant que la nature ne se produise elle-même ? N’est-ce pas ? » Ce à quoi Walker a répondu : « Oui, si ça marche. »

Le journaliste a demandé à Walker, « Que voulez-vous dire si ça marche ? »

Il a répondu : « Parce que parfois, il y a des mutations qui apparaissent et auxquelles nous ne sommes pas préparés. Comme avec Delta et Omicron. Et des choses comme ça. Qui sait ? Quoi qu’il en soit, ça va être une vache à lait. Le COVID va être une vache à lait pour nous pendant un certain temps à l’avenir . Genre, évidemment. »

« Eh bien, je pense que toute la recherche sur les virus et leur mutation serait l’ultime vache à lait », a répondu le journaliste, ce à quoi Walker a reconnu : « Oui, ce serait parfait », ajoutant que Big Pharma « … est une porte tournante pour tous les fonctionnaires du gouvernement ».

Il a poursuivi : « Ainsi, dans l’industrie pharmaceutique, toutes les personnes qui examinent nos médicaments – la plupart d’entre elles finiront par travailler pour des sociétés pharmaceutiques. Et dans l’armée, les fonctionnaires du gouvernement de la défense finissent par travailler pour des entreprises de défense par la suite. »

Walker a noté que la pratique était « … plutôt bonne pour l’industrie, pour être honnête. C’est mauvais pour tout le reste de l’Amérique ».

Il a expliqué que « …lorsque les régulateurs qui examinent nos médicaments savent qu’une fois qu’ils cessent de réglementer, ils vont travailler pour la société, ils ne vont pas être aussi durs envers la société qui va leur donner un emploi. »

Au début du mois, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé une enquête visant à déterminer si le vaccin bivalent Pfizer-BioNTech augmente le risque d’accident ischémique cérébral chez les personnes âgées de 65 ans ou plus.

Source : The Post Millennial – Traduit par Anguille sous roche