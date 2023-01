Que révèlent les études précliniques Moderna et Pfizer dévoilées récemment par FOIA ?

par Hélène Banoun

Les requêtes FOIA représentent des transmissions de documents officiels, détenus par les agences fédérales US ou d’autres pays anglo-saxons, vers qui en fait la demande. Celles-ci doivent se soumettre à une loi promulguée en 1966, intitulée « Freedom Of Information Act », qui les oblige en théorie à s’exécuter, hormis quand ces documents doivent rester frappés du secret (Your Right to Federal Records Questions and Answers on the Freedom of Information Act and the Privacy Act, 1992 https://archive.epic.org/open-gov/rights). Les dossiers préparatoires aux agréments des vaccins anti-Covid y sont détenus et quand ils sont exhumés, ce qui paradoxalement se révèle très long et difficile, de vilaines surprises ainsi que d’énormes mensonges voient brutalement le jour : « Ils » savaient déjà à l’avance ce que « nous » avions fini par comprendre à l’usage, merci à Hélène Banoun de nous éclairer encore une fois sur cette éclatante preuve de fraude à la science. Bonne lecture.

***

Résumé

Définition et rappel : les vaccins sont fondés sur la protéine spike dont la toxicité est connue depuis longtemps. Les vaccins anti-coronavirus sont connus depuis 2003 comme susceptibles de provoquer l’ADE (facilitation de l’infection). Les documents obtenus par FOIA montrent que le vaccin diffuse dans tout le corps des animaux testés et persiste au moins 14 jours. Une toxicité générale et une toxicité des doses répétées ont été notées pendant ces études ainsi que des résultats équivoques sur la génotoxicité et des résultats concordants sur une toxicité reproductive très probable. Les résultats ne peuvent exclure la possibilité de l’ADE.

Ce document a été rédigé pour compléter un dossier juridique d’une plainte de victimes des vaccins : comment prouver la causalité des vaccins Covid dans les effets indésirables et les décès qui sont notifiés suite aux injections. J’y rappelle que la toxicité de la protéine spike du SARS-CoV-2 était connue depuis le début des années 2000 avec le SARS-CoV-1 et pourtant tous les fabricants de vaccin l’ont choisie comme antigène. Et particulièrement les vaccins géniques (à ADN ou à ARNm) vont faire produire au vacciné cette toxine !

Les études pré cliniques (sur des animaux) Moderna et Pfizer révèlent aussi qu’on pouvait anticiper la toxicité des vaccins ARNm anti-Covid.

Principe des vaccins ARNm

Les vaccins ARNm de Pfizer et Moderna sont fondés sur la protéine spike du virus SARS-CoV-2. Ils sont constitués d’acide nucléique (l’ARNm) qui est le code génétique (modifié) par rapport aux ARNm naturels de cette protéine (modifiée par rapport à la protéine virale). Les cellules du corps de la personne vaccinée vont traduire ce code et synthétiser la protéine spike.

La toxicité de la spike était connue depuis longtemps (voir en fin de texte)

Les experts craignaient dès le début 2020 le phénomène de facilitation et aggravation de l’infection par les anticorps vaccinaux. Ce phénomène est connu sous différentes appellations : ADE antibody dependent enhancement, VAERD Vaccine-associated enhanced respiratory disease, ou ERD enhanced respiratory disease, VAED vaccine associated enhanced disease.

Dans deux réunions officielles les Drs A. Fauci et P. Hotez, experts en vaccins mettent en garde contre ce phénomène qui était connu pour les vaccins anti-coronavirus , . Les Risk Management Plans des fabricants prenaient en compte ces risques .

Les nombreux cas de Covid apparaissant chez les personnes vaccinées dans les jours suivant les injections sont certainement dus à cet ADE ; ceci est confirmé par des publications , , . De même l’efficacité négative du vaccin au bout de quelques mois peut être rapportée à ce phénomène .

Les résultats exposés dans les documents d’études pré-cliniques obtenus par FOIA , ne peuvent exclure le risque d’ADE car la méthodologie employée n’est pas adéquate. En effet les animaux utilisés ne sont pas le bon modèle pour étudier ce phénomène, ils ont été sacrifiés avant que ne puisse apparaitre l’ADE, et les images radiographiques montrant l’absence d’ADE n’ont pas été fournies aux agences de régulation. Le document Moderna précise qu’à dose suboptimale de vaccin (propice à l’ADE), les animaux n’étaient pas totalement protégés de l’infection dans les poumons. Le document Pfizer précise que seuls de jeunes singes ont été testés : ils sont moins sensibles à l’ADE que les vieux animaux.

En fin d’article je donne des arguments en faveur de la possibilité de l’ADE post vaccination

Résumé de l’analyse des données de pharmacocinétique des documents Moderna et Pfizer

Il peut-être utile de discuter de la réglementation concernant les études de pharmacocinétique pour les vaccins ARNm, en effet, les vaccins ARN anti-Covid ne sont pas soumis à des études complètes de pharmacocinétique (voir prochain article sur la réglementation).

Les documents sur les études précliniques Pfizer et Moderna qui ont été récemment obtenus par FOIA et publiés montrent que le vaccin diffuse dans tout le corps du vacciné et y persiste plusieurs jours, contrairement à ce qui a été affirmé officiellement (« le vaccin reste au site d’injection dans l’épaule et a disparu complètement au bout de 48h ») .

La biodistribution n’a pas été étudiée sur la formulation du vaccin (ARNm de la spike encapsulé dans des LNP : nanoparticules lipidiques).

Des études post-cliniques ont montré que l’ARNm peut circuler nu ou être encapsulé naturellement dans des exosomes et relargué par les cellules du vacciné, donc ces études sont insuffisantes .

Les études pré-cliniques présentées par les fabricants montrent que les composants des LNP ou les LNP contenant l’ARNm se distribuent dans tout le corps et persistent jusqu’à 6 ou 14 jours (selon qu’il s’agit de Moderna ou Pfizer).

Dans certains organes il y a même concentration des LNP par rapport aux taux retrouvés dans le sang (les glandes surrénales, la moelle osseuse, les yeux, l’intestin, le foie, les ganglions, les ovaires la rate, les testicules) ; les animaux étant sacrifiés au bout de 6 ou 14 jours, il est impossible de savoir si la concentration se poursuit au-delà de cette période et de connaître la durée d’élimination complète du vaccin.

Le résumé du rapport Moderna affirme que l’ARNm du vaccin est dégradé en quelques minutes dans les fluides biologiques et ne persiste pas dans les tissus, contrairement aux résultats détaillés du même rapport…

Toxicité

• Dans l’essai Moderna fourni par le fabricant (celui de 2017 avec une formulation de vaccin anti-CMV [cytomégalovirus] induisant la synthèse de protéines autres que la spike des vaccins Covid) des pathologies graves sont observées au niveau macroscopique dans certains organes 6 jours après l’injection : ganglions proximaux et distaux, thymus, rein, site d’injection, estomac.

• Dans l’essai Pfizer des doses supérieures aux doses humaines ont été injectées et ont montré une toxicité chez les rats : piloérection, corps voûté, activité réduite et respiration irrégulière, toxicité hépatique, perte d’appétit et de poids.

Cette toxicité est-elle transposable à l’homme avec des doses plus faibles ?

Les régulateurs notent aussi l’absence d’étude évaluant les risques de maladies auto-immunes.

Toxicité de doses répétées : pour Moderna elle a été étudiée selon un schéma différent du protocole appliqué chez l’homme (délais beaucoup plus courts entre les doses). Des signes de toxicité ont été notés (dans le foie, la rate, les glandes surrénales et la moelle osseuse) et l’agence de régulation australienne (TGA) souligne que la formulation utilisée pour ces tests n’est pas similaire à celle des vaccins ARNm Covid.

Les possibilités d’un choc anaphylactique ou de l’activation du complément ou la stimulation de la libération de cytokines n’ont pas été étudiées correctement d’après la TGA.