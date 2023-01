Révélations #TwitterFiles : le Dr Scott Gottlieb, de chez Pfizer, a bien influencé la censure de Twitter sur les vaccins COVID

Alex Berenson, l’auteur et ancien journaliste du New York Times, a révélé lundi des informations provenant des fichiers Twitter (Twitter Files), démontrant comment Scott Gottlieb, membre du conseil d’administration de Pfizer, a utilisé son influence en tant que lobbyiste de Twitter auprès de la Maison-Blanche pour étouffer les discussions sur les vaccins Covid.

Le 27 août 2021, le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la FDA avant de devenir l’un des administrateurs de Pfizer, est tombé sur un tweet qui ne lui plaisait pas. En effet, ce dernier pourrait nuire aux ventes des vaccins mRNA de Pfizer. Le tweet en question expliquait que l’immunité naturelle après une infection à la COVID-19 était supérieure à la protection vaccinale et demandait à la Maison-Blanche de « se conformer aux résultats scientifiques » et d’exempter les personnes ayant une immunité naturelle des futurs obligations vaccinales. Ce twitte provenait du Dr Brett Giroir, un médecin qui avait brièvement remplacé Gottlieb à la tête de la Food and Drug Administration (FDA) et encourageait les personnes n’ayant pas d’immunité naturelle à « se faire vacciner !« , donc loin d’être un antivax.

Cependant, le Dr Scott Gottlieb a réagi en écrivant à Todd O’Boyle qui était le point de contact de Twitter avec la Maison-Blanche. Selon Gottlieb, le tweet était « corrosif » et pouvait « finir par devenir viral et alimenter la couverture médiatique. »

Grâce à Jira, un système interne utilisé par Twitter pour gérer les plaintes, O’Boyle a transmis l’e-mail de Gottlieb à l’équipe « Réponse stratégique » de Twitter, qui est chargée de gérer les préoccupations des employés et des utilisateurs les plus importants de la société. Bien que le tweet de Dr Brett Giroir ne violait aucune des règles de Twitter en matière de désinformation, Twitter a décidé de le sanctionner de façon trompeuse, utilisant la technique de l’édredon, empêchant une visibilité trop large.

Cette révélation montre comment des intérêts financiers peuvent influencer des décisions de censure sur les réseaux sociaux, même quand ils vont à l’encontre de la vérité scientifique. Le Dr Scott Gottlieb qui a un intérêt financier dans une entreprise, a influencé les décisions de censure sur les réseaux sociaux pour protéger ses intérêts.

Le Média en 4-4-2.

