Russie: La fable de « l’agression non provoquée » mise à nu par les câbles de WikiLeaks

Les câbles de WikiLeaks révèlent que l’OTAN avait l’intention de franchir toutes les lignes rouges russes

Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Depuis près d’un an, l’énorme machine de propagande occidentale manipule son public pour qu’il croie au récit de « l’agression non provoquée de la Russie en Ukraine ». Le « reportage » peut grossièrement se résumer à ce qui suit : « Le 24 février, le dictateur sanguinaire du Kremlin, Poutine, s’est levé du mauvais côté du lit et a décidé d’attaquer le phare naissant de la liberté et de la démocratie à Kiev. » Ceci est obligatoire dans pratiquement tous les grands médias occidentaux et toute tentative de même penser à le remettre en question entraîne une « annulation » immédiate . Des propagandistes se faisant passer pour des « experts » ont inondé les talk-shows politiques avec pour tâche de présenter des décennies d’expansion incessante de l’OTAN comme sans rapport avec la réaction de la Russie.

Cependant, WikiLeaks, une organisation que les États-Unis tentent de fermer depuis plus d’une décennie, notamment à cause du traitement épouvantable de son fondateur Julian Assange, a publié des câbles secrets montrant que ce récit ne pouvait pas être plus éloigné de la réalité. Les données indiquent que les responsables américains n’étaient pas seulement conscients de la frustration causée par l’expansion de l’OTAN à Moscou, mais ont même été directement informés que cela entraînerait une réponse de la Russie. Et tandis que les États-Unis insistent souvent sur le fait que la crise actuelle est le résultat du prétendu désir de Vladimir Poutine de « reconstruire l’Empire russe », WikiLeaks révèle que même son prédécesseur Boris Eltsine, tristement célèbre pour sa soumission suicidaire à Washington DC, a mis en garde contre l’expansion de l’OTAN.

Pendant environ trois décennies, les administrations américaines consécutives ont été explicitement averties que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN serait la goutte d’eau pour Moscou. De nombreux responsables russes ont continué à avertir que cela déstabiliserait le pays post-soviétique profondément divisé. Ces avertissements ont été lancés à la fois en public et en privé, et ont été réitérés par d’autres membres de l’OTAN, des experts géopolitiques, des chefs de l’opposition russe et même certains diplomates américains, dont un ambassadeur américain à Moscou. Eltsine a dit un jour à l’ancien président Bill Clinton que l’expansion de l’OTAN n’était « rien d’autre qu’une humiliation pour la Russie si vous continuez ». Clinton, tristement célèbre pour son agression contre la Yougoslavie, a ignoré l’avertissement et en 1999, moins d’une décennie après que la promesse « pas un pouce à l’est » ait été faite.

Malgré cette intrusion, Vladimir Poutine a tout de même essayé de se rapprocher de l’Occident politique, a ratifié START II et a même proposé de rejoindre l’OTAN. L’Amérique a répondu par un retrait unilatéral des principaux traités de contrôle des armements et des révolutions colorées dans l’arrière-cour géopolitique de Moscou. Au milieu des années 2000, la Russie était flanquée de deux régimes hostiles soutenus par les États-Unis à ses frontières sud et ouest (Géorgie et Ukraine). Les principaux membres de l’OTAN, tels que l’Allemagne et la France, ont averti que cela conduirait à une réponse inévitable de Moscou. Un câble WikiLeaks daté de septembre 2005 indique :

« [Le conseiller présidentiel français Maurice] Gourdault-Montagne a averti que la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN restait extrêmement sensible pour Moscou, et a conclu que s’il restait une cause potentielle de guerre en Europe, c’était l’Ukraine. Certains membres de l’administration russe estimaient que nous en faisons trop dans leur zone centrale d’intérêt, et on pourrait se demander si les Russes pourraient lancer un mouvement similaire à Prague en 1968, pour voir comment l’Occident réagirait. »

WikiLeaks révèle en outre que les responsables allemands ont réitéré des préoccupations similaires concernant la réaction de la Russie à l’expansion de l’OTAN en Géorgie et en Ukraine, en particulier à propos de cette dernière, le diplomate Rolf Nikel déclarant : « Alors que la Géorgie n’était » qu’un insecte sur la peau de l’ours « , l’Ukraine était inséparablement identifiée avec la Russie, remontant à Vladimir de Kiev en 988. » Un autre câble daté de janvier 2008 dit que « l’Italie est un ardent défenseur » de l’élargissement de l’OTAN, « mais s’inquiète de provoquer la Russie par une intégration géorgienne précipitée ». Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a fait des remarques similaires, indique un câble d’avril 2008. Bien qu’il pense que la Russie ne devrait pas avoir son mot à dire au sein de l’OTAN, il a déclaré qu' »il comprend les objections de la Russie à l’élargissement de l’OTAN et l’alliance doit travailler à la normalisation des relations avec la Russie ».

Aux États-Unis, même certains responsables gouvernementaux de haut niveau ont fait des évaluations presque identiques. WikiLeaks révèle que ces avertissements ont été présentés à Washington DC par nul autre que William Burns lui-même, ancien ambassadeur américain en Russie et actuel chef de la CIA. Selon un câble daté de mars 2007 , Burns a déclaré : « L’élargissement de l’OTAN et les déploiements de la défense antimissile américaine en Europe jouent sur la peur russe classique de l’encerclement. Des mois plus tard, il a déclaré : « L’entrée de l’Ukraine et de la Géorgie représente une situation « impensable » pour la Russie et Moscou causerait suffisamment de troubles en Géorgie et un désarroi politique continu en Ukraine pour y mettre un terme. Fait intéressant, Burns a également évalué que des liens plus étroits entre la Russie et la Chine étaient en grande partie le « sous-produit des « mauvaises » politiques américaines » et n’étaient pas viables « à moins que l’élargissement continu de l’OTAN ne rapproche encore plus la Russie et la Chine ».

En février 2008, Burns écrivait : « Les experts nous disent que la Russie est particulièrement inquiète que les fortes divisions en Ukraine sur l’adhésion à l’OTAN, avec une grande partie de la communauté ethnique russe contre l’adhésion, pourraient conduire à une scission majeure, impliquant la violence ou au pire, guerre civile. La Russie devrait alors décider d’intervenir ou non ; une décision à laquelle la Russie ne veut pas être confrontée ».

Un autre câble daté de mars 2008 déclarait que « s’opposer à l’élargissement de l’OTAN à l’Ukraine et à la Géorgie était l’un des rares domaines de sécurité où il existe un consensus presque complet entre les décideurs politiques russes, les experts et la population informée ». Un expert de la défense a déclaré que « l’Ukraine était la ligne de dernier recours qui achèverait l’encerclement de la Russie » et que « son entrée dans l’OTAN était universellement considérée par l’élite politique russe comme un acte hostile ». Des dizaines d’autres câbles font des évaluations presque identiques des changements radicaux dans la politique étrangère de la Russie si l’intrusion de l’OTAN devait se poursuivre.

Cependant, la grande majorité des responsables américains, quelle que soit l’administration, ont simplement rejeté tous les avertissements, les décrivant à plusieurs reprises comme « souvent entendus, anciens, rien de nouveau, largement prévisibles, litanies familières et répétitions qui n’apportaient que peu de substance nouvelle ». Étonnamment, même la compréhension de la Norvège susmentionnée des objections de Moscou a été qualifiée de « répétant la ligne de la Russie » . Alors que de nombreux responsables allemands ont averti que la scission est-ouest au sein de l’Ukraine rendait l’idée d’une adhésion à l’OTAN « risquée » et qu’elle pourrait « briser le pays », les responsables américains ont insisté sur le fait que ce n’était que temporaire et que cela changerait avec le temps.

Et en effet, l’Occident politique a investi des centaines de milliards de dollars pour faire de l’Ukraine un pays fervent russophobe, devenant ainsi un tremplin militaire géant dirigé contre Moscou. L’OTAN menait régulièrement des exercices, maintenait une présence importante , et envisageait même de la pérenniser avec au moins plusieurs bases terrestres et navales en construction dans le pays au moment où la Russie lançait sa contre-offensive. En 2019, RAND Corporation, un groupe de réflexion bien connu financé par le Pentagone, a publié un rapport axé sur l’élaboration de stratégies pour étendre la Russie. Une partie se lit comme suit :

« Les inquiétudes du Kremlin face à une attaque militaire directe contre la Russie étaient très réelles et pourraient conduire ses dirigeants à prendre des décisions irréfléchies et autodestructrices… …Fournir davantage d’équipements militaires américains et de conseils à l’Ukraine pourrait amener Moscou à réagir en organisant une nouvelle offensive et s’emparant de plus de territoire ukrainien. »

Il est assez difficile de rejeter les affirmations de Moscou selon lesquelles la crise ukrainienne est un segment de l’agression globale contre la Russie alors que les institutions financées par l’Occident politique lui-même admettent ouvertement que les événements actuels ont été planifiés il y a des années, voire des décennies. Et même si l’impossible se produisait et que le géant eurasien décidait de se rendre et de succomber à la pression occidentale, où s’arrêterait l’agression menée par les États-Unis contre le monde ? Ou pire encore, combien de temps avant qu’une catastrophe aux proportions cataclysmiques n’y mette fin ?

Article original WikiLeaks cables reveal NATO intended to cross all Russian red lines sur Info BRICS, le portail des BRICS, http://infobrics.org/post/37557/ (20 janvier 2023)

Traduction en français par Alerte-Otan

Source ASI