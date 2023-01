Twitter Files : Pourquoi Twitter a laissé entrer la communauté du renseignement

Campagne de dons - Janvier 2023 Chers amis lecteurs. 2023 devrait être une année majeure dans le dévoilement de tous les mensonges qui ont permis à certaines puissances de prendre le contrôle de toute l’humanité. Autre que les guerres économique et militaire, la guerre médiatique est de plus en plus virulente et la nécessité pour les médias alternatifs d’être prêts à y faire face est plus qu’urgente. WikiStrike désire monter en puissance, avec de nouveaux moyens nous permettant d’être au rendez-vous des grands chamboulements qui nous attendent. Pour y parvenir, nous avons besoin de vous et de votre soutien. ICI Paypal (sécurisé) _______________________________

Le sénateur de l’État de Virginie, Mark Warner, a mené la campagne visant à briser la volonté de Twitter

Extrait des Twitter Files, une histoire sur les médias, qui esquisse également les origines de la reddition de Twitter à la communauté du renseignement :

1.THREAD: The Twitter Files

How Twitter Let the Intelligence Community In — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 3, 2023

Jusqu’à la fin du mois d’août 2017, Twitter n’était sur le radar de personne en tant qu’acteur clé du scandale de l' »influence étrangère » Trump-Russie. Dès la deuxième semaine d’octobre – six semaines plus tard – l’entreprise était passée à la moulinette dans la presse comme « l’une des armes les plus puissantes de la Russie dans ses efforts pour promouvoir Donald Trump au détriment d’Hillary Clinton », Clinton elle-même ajoutant : Il est temps pour Twitter d’arrêter de traîner des pieds et d’assumer le fait que sa plateforme est utilisée comme un outil de cyberguerre. Que s’est-il passé pendant ces six semaines ? Répondre à cette question est une clé pour comprendre le phénomène de modération du contenu. Durant cette période, cruciale dans l’histoire de l’entreprise, un schéma s’est établi. Les menaces du Congrès sont arrivées en premier, puis une série de mauvais titres (inspirés par les fuites des commissions du Congrès), et enfin une série de demandes de modération venant de l’extérieur. Une fois que l’entreprise a accédé à ces demandes, le cycle s’est répété. Les documents exposent le stratagème. On peut y voir comment la cybermenace russe a été essentiellement imaginée, la pression politique et médiatique servant de moteur pour gonfler à des dimensions massives quelque chose que Twitter croyait négligeable et non coordonné. « CONTINUER À PRODUIRE DU MATÉRIEL » La chronologie a commencé lorsqu’un autre titan de la technologie, Facebook, a décidé, fin août 2017, de suspendre 300 comptes ayant une « origine russe présumée ». La décision a semblé irriter certains initiés de Twitter, car Facebook ne partageait pas seulement des données avec Twitter, mais aussi avec la commission du renseignement du Sénat, où le démocrate en chef et sénateur de Virginie Mark Warner était en pleine chasse aux ingérences russes. Les dirigeants de Twitter, soucieux d’éviter d’être « entraînés dans une nouvelle présentation d’une solution pour l’ensemble de l’industrie », comme l’a dit un avocat chevronné, ont semblé irrités que Facebook les ait entraînés dans le bourbier du Congrès. Pourtant, ils pensaient à tort que l’entreprise pouvait encore éviter le champ de mines politique/relations publiques et « garder l’attention sur FB », principalement parce qu’ils étaient tous sûrs qu’il n’y avait pas eu de gros problème russe sur leur réseau : « Pas de schéma plus important. » « Nous n’avons pas vu une grande corrélation. » « FB peut prendre des mesures sur des centaines de comptes, et nous sur ~25. »

18.The failure of the “Russia task force” to produce “material” worsened the company’s PR crisis. — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 3, 2023

Cependant, à mesure que l’automne avançait, les dirigeants de Twitter ont commencé à réaliser que l’affaire de la Russie pourrait les frapper quoi qu’il arrive. Un premier indice est apparu dans un article du New York Times du 8 septembre 2017 intitulé « Les faux Américains que la Russie a créés pour influencer l’élection ». C’était l’un des nombreux articles qui ont permis au Times de remporter un prix Pulitzer pour avoir exploré « l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 et ses liens avec la campagne de Trump. » L’auteur Scott Shane a expliqué que les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter avaient été « transformées en moteurs de tromperie et de propagande. » Sur Twitter spécifiquement, le Times, en collaboration avec le groupe de cybersécurité FireEye, a affirmé que « les empreintes digitales russes se trouvent sur des centaines ou des milliers de faux comptes qui publiaient régulièrement des messages anti-Clinton », ajoutant : La falsification n’a peut-être que modestement ajouté au vacarme des voix américaines authentiques dans la mêlée préélectorale, mais elle a contribué à alimenter un feu de colère et de suspicion dans un pays polarisé. Les employés de Twitter semblaient perplexes face à l’article de FireEye, mais ne se sont pas vraiment inquiétés jusqu’à l’apparition d’articles laissant entendre qu’ils n’étaient pas coopératifs avec Washington. « Salut les gars », a écrit le vice-président des politiques publiques Colin Crowell le 23 septembre 2017. « Je transmets juste pour la sensibilisation l’article ici du WashPost aujourd’hui sur la législation potentielle (ou les nouvelles réglementations de la FEC) qui pourrait affecter notre publicité politique. »

5.“Twitter is not the focus of inquiry into Russian election meddling right now - the spotlight is on FB,” wrote Public Policy VP Colin Crowell: pic.twitter.com/2nzk8pLoCZ — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 3, 2023

L’article intitulé « Facebook’s openness on Russia questioned by congressional investigators » (L’ouverture de Facebook sur la Russie remise en question par les enquêteurs du Congrès) se concentrait principalement sur Facebook, mais comme l’article du Times, il incluait quelques tirs à l’arc de Twitter. Il note que « les enquêteurs du Congrès font également pression pour obtenir des réponses plus complètes de Google et de Twitter, qui ont tous deux pu être la cible d’efforts de propagande russe ». Plus tard dans le mois, le personnel de Twitter, dirigé par M. Crowell, a rencontré M. Warner et son équipe et leur a fait part de ce que la société pensait être vrai, à savoir qu’il n’y avait pas de problème d’ingérence russe coordonnée sur sa plateforme. Non seulement Warner n’a pas aimé cette réponse, mais il a infligé à Twitter un féroce entraînement médiatique, en tenant une conférence de presse instantanée pour exprimer son mécontentement. « Leur réponse était, franchement, inadéquate à presque tous les niveaux », a déclaré Warner aux journalistes. Reuters ajoute que Warner a déclaré que le briefing de Twitter était « essentiellement dérivé d’une présentation faite par Facebook au début du mois » et « manquait de rigueur ». La conférence de presse de Warner a fait l’effet d’une bombe sur Twitter. L’humour grinçant a rempli les boîtes de réception. « Eh bien, ce sont de bons titres… », a plaisanté un responsable de la communication, en transmettant un courriel dont l’objet était « INADEQUAT À TOUS LES NIVEAUX ». « #Ironie », s’est amusé M. Crowell, à la réception (le lendemain de la conférence de presse) d’une circulaire électronique de la campagne de réélection de M. Warner, demandant « 5 dollars ou tout ce que vous pouvez offrir » pour « aider Mark à atteindre son objectif trimestriel de collecte de fonds ». Dans une circulaire adressée à d’autres cadres supérieurs au sujet de sa réunion avec Warner, Crowell a expliqué que Warner « a des raisons politiques de maintenir cette question au premier plan de l’actualité, de maintenir la pression sur nous et le reste de l’industrie pour que nous continuions à produire du matériel pour eux ». Il a ajouté que, bien que l’attitude publique de Warner soit litigieuse, l’atmosphère privée était davantage marquée par un « esprit de collaboration. » Il a également déclaré que les démocrates du Congrès « s’inspiraient d’Hillary Clinton », qui, la même semaine, a déclaré à un public de Stanford qu’elle était victime d’un « Watergate virtuel ». M. Crowell a également expliqué que l’entreprise était « blessée » par des universitaires et des chercheurs extérieurs, qui « exploitent notre API pour produire des rapports erronés décrivant le problème des robots et des trolls russes comme une présence importante sur Twitter ». Il a ajouté : Il était évident dans la salle avec les enquêteurs du personnel que ces chercheurs avaient déjà informé les comités et affirmé que Twitter est un problème majeur. Ces études sont également citées dans des articles de presse récents. Tout au long de l’enregistrement des courriels de Twitter cet automne, il est fait mention d’études réalisées par une série de chercheurs « exploitant » les données que Twitter et Facebook ont partagées avec le Congrès. La société a pris note en particulier de l’ancien agent de contre-espionnage du FBI, Clint Watts, dont le travail sur le projet « Hamilton 68 » du Foreign Policy Research Institute a permis aux journalistes de disposer d’un « tableau de bord » public pour suivre une « désinformation russe sur Twitter ». Sa page Web présentait une illustration grossière de Vladimir Poutine lançant des grappes de symboles Twitter rouges dans l’éther :