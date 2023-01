Ukraine: Où frappe Wagner ?

par Valentin Vasilescu

Après avoir encerclé la ville de Soledar et créé une position compacte entre Soledar et le nord de Bakhmout, Wagner a lancé une offensive contre la garnison ukrainienne de Kyselivka. La conquête de la ville a permis de relier le corridor d’Opytne, derrière la première ligne de défense à l’est de Bakhmout, qui était disposée dans une direction nord-sud sur les rives de la rivière Bakhmoutovka (voir carte 1).

carte 1

Khrestivka se trouve à la périphérie sud de Bakhmout et est très importante pour attaquer les fortifications ukrainiennes qui bloquent l’infiltration russe dans l’ouest de Bakhmout. Les Russes veulent encercler Bakhmout. Plus tard, d’ici, Wagner se dirigera vers Tchassiv Yar, une forteresse située sur une colline surplombant Bakhmout, sur laquelle les Ukrainiens ont déployé la plupart de leur artillerie lourde et de leurs MLRS. C’est également par Tchassiv Yar que Bakhmout est approvisionné en armes, en troupes et en fournitures. Wagner occupera d’abord Tchassiv Yar et ensuite, Bakhmout, complètement encerclés et à court de nourriture, de munitions et d’armes, devront se rendre (voir carte 2).

carte 2

Valentin Vasilescu

traduction Réseau International