Ukraine: Un nouveau false flag en préparation ?

La Défense russe a annoncé qu'une provocation avec des corps de civils exhumés de tombes est en préparation en Ukraine pour accuser d'exactions les forces armées russes.



Le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) prépare une provocation dans la région de Kharkov en mutilant des cadavres de civils exhumés de leurs tombes spécialement pour cette mise en scène. Ceci, dans le but d'en accuser les forces armées russes, a annoncé ce dimanche 8 janvier le ministère russe de la Défense.



"Les services spéciaux ukrainiens ont préparé une nouvelle provocation antirusse à grande échelle. Elle vise à discréditer les forces armées russes et à accuser les militaires russes d'avoir commis des crimes de guerre. À la veille du Noël orthodoxe, des agents du Bureau d'enquête ukrainien et du Service de sécurité d'Ukraine ont organisé des travaux pour ouvrir des tombes dans les cimetières de Kazatchia Lopan, Veliki Bourliouk, Chipovatoïé et Khatnoïé, dans la région de Kharkov. Il s'agit d'habitants locaux morts de causes naturelles alors que les troupes russes se trouvaient dans ces zones du 24 février au 6 septembre 2022", a indiqué le ministère.



Après l'exhumation, les corps de ces citoyens ukrainiens ont été mutilés et jetés dans des "fosses" préparées à cette occasion à la périphérie de ces villages, afin de créer de fausses preuves de "tortures" et d'"exécutions" de civils par des soldats russes, précise le ministère.



A l'heure actuelle, des agents des services secrets et de police prennent en photo et filment ces corps et "imitent le travail d'experts légistes et d'autres experts" devant de faux "témoins", selon les informations de la Défense russe.

Sputnik