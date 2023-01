Une technocrate européenne menace Elon Musk de « sanctions » s’il ne met pas fin à la liberté d’expression sur Twitter

La bataille autour de Twitter est souvent présentée comme complexe et chaotique, mais elle peut se résumer à une simple dichotomie : il s’agit de ceux qui exigent la censure en faveur du récit de l’establishment contre ceux qui veulent la liberté d’expression et des règles équitables appliquées à tous de la même manière.

Tout le reste n’est que bruit et distraction.

Les complications surviennent lorsque nous essayons de définir la liberté d’expression dans le cadre des médias sociaux. Les entreprises privées ne sont pas soumises à de nombreuses limites juridiques liées à la liberté d’expression. C’est un argument que la gauche politique et les représentants du gouvernement n’ont cessé d’avancer lors de la purge massive de comptes conservateurs et orientés vers la liberté par les entreprises Big Tech depuis 2016. Et, comme nous l’avons vu avec Twitter avant le rachat par Elon Musk, les gouvernements ont pleinement profité de cette faille juridique afin de réduire au silence les personnes utilisant les sites de médias sociaux comme intermédiaires.

La publication en cours des Twitter Files prouve sans l’ombre d’un doute que la collusion entre Big Tech et les gouvernements au nom de la censure est une réalité. En Amérique, du moins, c’est un interdit constitutionnel. Le fait que des politiciens et des agences comme le FBI aient activement recherché et ciblé des opposants idéologiques pour les faire taire sur Twitter est une violation directe du 1er amendement et ces personnes devraient être poursuivies (le FBI a même versé au moins 3 millions de dollars à Twitter pour services rendus).

Les poursuites n’auront peut-être jamais lieu, mais au moins les preuves sont indéniables aujourd’hui après des années de mensonges au public.

Le fait que Twitter ait agi en tant qu’agent d’exécution de la censure gouvernementale dans le monde entier nous explique exactement pourquoi tant de représentants de l’establishment se sont insurgés contre l’achat de la plateforme par Musk. Jusqu’à présent, toutes les grandes entreprises technologiques ont fonctionné en accord avec le discours de l’establishment. Les gens ne pouvaient même pas parler de l’ordinateur portable de Hunter Biden, et encore moins des faits dérangeants entourant le « changement climatique » ou les obligations et les vaccins anti covid.

C’est une dynamique que les élitistes aimeraient maintenir en place, et ils cherchent à utiliser les règles du commerce international comme moyen de pression pour que Musk se conforme.

La commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence, Věra Jourová, fait une déclaration depuis le seuil glacé de Davos, arguant que Twitter est soumis aux règles européennes de prévention des « dommages à la société ».

« Le temps du Far West est révolu », a déclaré Mme Jourova à EuroNews.

« Nous aurons la loi sur les services numériques [DSA]. Nous aurons le code de bonnes pratiques qui fera partie de cette législation. »

« Ainsi, après que Musk a pris le contrôle de Twitter avec son « absolutisme de la liberté d’expression », nous sommes également les protecteurs de la liberté d’expression », a-t-elle ajouté.

« Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas accepter, par exemple, des contenus illégaux en ligne, etc. Donc, notre message était clair : nous avons des règles qui doivent être respectées, sinon il y aura des sanctions. »

Qui est Vera Jourová pour déterminer quel type de discours est nuisible pour la société ? C’est une bureaucrate qui a longtemps insisté pour que les lois sur les « discours haineux » utilisées dans l’UE soient instituées aux États-Unis. En d’autres termes, elle n’est personne.

Mais deux conclusions très importantes peuvent être tirées de ses déclarations ici.

Premièrement, elle admet essentiellement que la Commission européenne travaillait directement avec les anciens dirigeants de Twitter pour censurer le public dans le but de contrôler son comportement.

Deuxièmement, les bureaucrates de l’establishment à l’étranger supposent qu’ils devraient avoir le pouvoir de dicter les politiques des entreprises de médias privées aux États-Unis en matière de communication.

Il convient de noter que ces mêmes bureaucrates défendaient les activités de Twitter en tant qu’entreprise privée il y a seulement un an (tant que les politiques de l’entreprise étaient conformes aux messages du gouvernement). Dès que Twitter a commencé à autoriser une plus grande liberté d’expression, ses activités en tant qu’entreprise privée sont soudainement devenues un problème international.

Une fois encore, le conflit porte sur une seule question : les gens doivent-ils être autorisés à dire ce qu’ils veulent et à partager les informations qu’ils souhaitent dans les limites du droit constitutionnel ? Pour ceux qui pensent que la réponse est non, nous devons alors nous demander « Pourquoi ? ». En quoi la liberté d’expression est-elle si menaçante à leurs yeux ? Un simple discours peut-il vraiment nuire à la société ? S’agit-il vraiment de sécurité publique ? Ou bien s’agit-il du pouvoir et des moyens de mentir au public tout en lui ôtant la possibilité de se contredire ?

Source AD