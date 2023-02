Accident avec Pierre Palmade : choc frontal, 4 blessés graves dont une femme enceinte... Ce que l'on sait

Pierre Palmade a été gravement blessé dans un accident de la route ce vendredi 10 février. L'accident s'est produit un peu avant 19h sur une route départementale de Seine-et-Marne. La voiture de l'humoriste a percuté de plein fouet une autre voiture. À l'intérieur, une femme enceinte, son frère et un enfant de six ans dans un état grave ce matin. Pierre Palmade a été, lui, transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne où RTL s'est rendu samedi matin.

Selon nos dernières informations, Pierre Palmade a dû être opéré. Selon BFMTV, le comédien et humoriste est conscient et selon Le Parisien, son pronostic vital n’est plus engagé. C'est en hélicoptère qu'il est arrivé à l'hôpital du Kremlin Bicêtre vendredi en début de soirée. Les trois autres victimes ont été elles aussi héliportées et évacuées à l'hôpital en urgence. Elles sont elles aussi entre la vie et la mort.

Le choc a donc eu lieu à 18H45 sur la départementale 372, une route à deux voies entre Melun et Dammarie-les-Lys. Selon nos informations, c'est la voiture de Pierre Palmade qui aurait dérivé, percutant de pleine face celle de la mère de famille. Une troisième voiture est impliquée dans la collision, à son bord, un homme de 80 ans qui lui a été évacué par la route, son pronostic vital n'étant pas engagé.