Australie : « Pas d’injection, pas de cœur »

« La position de l’hôpital pour le moment est la suivante : pas de vaccin, pas de cœur », a déclaré Vicky Derderian, invitée de l’émission The Today Show le 13 février dernier. Cette Australienne souffre d’une grave insuffisance cardiaque qui l’oblige à recourir à un dispositif d’assistance ventriculaire depuis 2020. Faute de vaccination Covid, on lui refuse une transplantation cardiaque.



« On est acculé et contraint à prendre quelque chose qui va à l’encontre de ce en quoi nous croyons, ou à ne pas recevoir de soins vitaux. »

◆ Le vaccin ou la vie

Vicky Derderian a pourtant une exemption légale pour le vaccin, et dit remplir toutes les conditions pour être transplantée, « Je suis prête à être sur la liste des transplantations cardiaques. Médicalement, je suis stable. » Mais la position de l’hôpital est sans équivoque : « Pas de vaccin, pas de cœur. »

Cette mère de famille ne se considère pas comme une « anti-vax ». Insuffisante cardiaque depuis 2020, elle a eu tous les vaccins nécessaires pour pouvoir être transplantée. Seulement voilà, elle a fait le choix de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. D’après elle, une vaccination « partiellement approuvée » comporte un risque inconnu, et mérite d’y réfléchir à deux fois.

« On est acculé et contraint à prendre quelque chose qui va à l’encontre de ce en quoi nous croyons, ou à ne pas recevoir de soins vitaux. » Elle ajoute que les médecins aussi sont contraints d’exécuter ces directives, sous peine de perdre leur travail.

◆ Un endoctrinement pro vaccin qui persiste

Mais d’après le Dr Coatsworth, la vaccination reste « la chose la plus sûre à faire ». Et selon ce spécialiste des maladies infectieuses, la patiente aurait tout intérêt à reconsidérer sa décision : « Le plus grand risque – lorsqu’on touche votre système immunitaire – si vous contractez le Covid sans être vaccinée, il y a un risque significatif que vous mourriez, et l’organe avec vous. »

En fin d’émission, Vicky Derderian évoque l’existence de « traitements thérapeutiques disponibles » pour traiter le Covid-19. Aussitôt coupée dans son élan, on ne lui donnera pas l’occasion d’aller plus loin sur ce point.

Article par Diane O.

Image principale : capture d’écran The Today Show via Youtube

Source: NEXUS