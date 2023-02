Des aurores boréales dans le nord de la France (photos)

Le spectacle est courant aux latitudes au-delà des cercles polaires, arctique et antarctique. Rarissime en France, le phénomène d'aurores boréales, qui illumine la nuit d'immenses draperies colorées, a pu être observé sur une moitié nord du pays deux nuits consécutives. Déjà survenu dans la nuit de dimanche de façon exceptionnelle, il s'est ainsi répété lundi soir pour le plus grand plaisir des astronomes amateurs et professionnels aux aguets.

Provoquées par des éruptions solaires, les aurores boréales sont plus rares aux latitudes plus basses, comme dans l'Hexagone, où elles sont observables environ tous les dix ans, à condition que l'éruption solaire soit suffisamment forte et orientée dans la bonne direction. Les pays du Grand Nord en enregistrent jusqu'à plusieurs centaines par an.

Ces éruptions sont le fruit de l'intense activité magnétique régnant à l'équateur de l'étoile. Une aurore boréale apparaît quand des jets de particules chaudes et magnétiques, générés par ces éruptions solaires, atteignent l'environnement de la Terre. Les flux de particules ionisées projetées à des vitesses colossales frappent alors le champ magnétique terrestre, qui sert de bouclier protégeant la planète.

Des aurores boréales dans les îles britanniques et en Scandinavie.

Si le phénomène en France est resté mineur, certaines régions européennes, plus au nord, ont connu des moments enchanteurs., comme ci-dessous au nord des îles britanniques comme à SvalbarD, en Norvège, plus bas depuis un avion survolant l'Etat de New-York.