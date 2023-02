Des chercheurs canadiens ont réussi à rajeunir le sang !

Des chercheurs du centre médical Irving de l’université Columbia ont fait une découverte qui pourrait changer la donne en matière de vieillissement.

En bloquant la détérioration des cellules souches du sang dans la moelle osseuse à l’aide d’un médicament anti-inflammatoire, les chercheurs ont « remarquablement ramené les cellules souches du sang à un état plus jeune et plus sain » chez des souris de laboratoire, selon un communiqué de presse.

Selon l’équipe de recherche, qui travaillait sous la direction d’Emmanuelle Passegué, directrice de la Columbia Stem Cell Initiative, « rajeunir le sang d’une personne âgée est peut-être désormais à portée de main. »

Les chercheurs ont déclaré que « les cellules souches du sang vivent dans une niche » et que « l’étude détaillée du milieu de la moelle osseuse » a révélé que lorsqu’elles vieillissent, elles sont sujettes à la détérioration et sont » envahies par les inflammations. »

« Un système sanguin vieillissant, parce qu’il est un vecteur pour un grand nombre de protéines, de cytokines et de cellules, a beaucoup de mauvaises conséquences pour l’organisme », peut-on lire dans le communiqué. « Une personne de 70 ans dont le système sanguin a 40 ans pourrait avoir une meilleure santé, voire une plus longue espérance de vie ».

« Nous savons que le tissu osseux commence à se dégrader lorsque les gens ont la cinquantaine. Que se passe-t-il à l’âge moyen ? Pourquoi la niche tombe-t-elle en premier ? » a écrit Passegué dans le communiqué de presse.

« Ce n’est qu’en ayant une profonde compréhension moléculaire qu’il sera possible d’identifier des approches qui peuvent vraiment retarder le vieillissement. »

Selon l’étudiant diplômé Carl Mitchell, qui a découvert que l’anti-inflammatoire anakinra (Kineret) – utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, inverse certains des effets du vieillissement sur le système hématopoïétique.

« Ces résultats indiquent que de telles stratégies sont prometteuses pour maintenir une production sanguine plus saine chez les personnes âgées », a déclaré M. Mitchell.

L’équipe a trouvé ce médicament après avoir examiné les cellules souches qui sont responsables de la création de tout le sang dans le corps d’une personne. Elle a également analysé les niches dans lesquelles ces cellules spéciales résident dans la moelle osseuse – le centre des os d’une personne. Au fur et à mesure qu’une personne vieillit, les cellules souches hématopoïétiques commencent à changer également. Elles commencent à produire de moins en moins de globules rouges et de cellules immunitaires. Cela peut entraîner des problèmes sanguins comme l’anémie ainsi qu’un affaiblissement du système immunitaire. Ces cellules sanguines vieillissantes ont également plus de mal à conserver leur structure génétique, ce qui peut entraîner l’apparition d’un cancer du sang. Les tentatives précédentes de rajeunissement du système sanguin – par l’exercice, le régime alimentaire et même les transfusions de sang jeune – ont toutes échoué dans des expériences sur des souris. C’est alors que l’équipe de Passegué a commencé à s’intéresser à la moelle osseuse elle-même. –StudyFinds

Et une fois de plus, les inflammations sont l’ennemi.

